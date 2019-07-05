«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком. Ранее о том, что импорт был приостановлен из-за «слегка завышенной концентрации» органических хлоридов, сообщала газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании Shell.

«Мы связались с польскими и немецкими трубопроводными операторами по линии диспетчеризации, они принимают нефть по плану. Нигде отклонений от графика нет»,— сообщил господин Демин «РИА Новости». Он уточнил, что в выходные зарубежные партнеры также продолжат работу в соответствии с планом.

По данным Handelsblatt, рост хлорорганики зафиксировал нефтезавод PCK в находящемся у границы с Польшей немецком городе Шведте.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».