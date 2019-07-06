Власти Гибралтара задержат подозреваемое в поставках нефти в Сирию судно еще на две недели

Верховный суд Гибралтара продлил еще на две недели срок задержания танкера Grace 1, предположительно поставлявшего нефть в Сирию в обход санкций Евросоюза.

«Суд вынес сегодняшнее постановление в силу того, что существуют разумные основания полагать, что содержание Grace 1 под арестом требуется в целях проверки соответствия постановлению ЕС 36/2012 о санкциях в отношении Сирии»,— цитирует Reuters заявление правительства Гибралтара.

Напомним, власти Гибралтара задержали иранский танкер 4 июля. По версии гибралтарских властей, судно должно было доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. В связи с произошедшим Тегеран выразил Лондону протест, посла Великобритании срочно вызвали в Иран.

Танкер Grace 1 ранее уже обвиняли в поставках сырья в нарушение санкций. В марте Reuters сообщило, что он был одним из судов, которые перевозили иранскую нефть в Сингапур и Китай.

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