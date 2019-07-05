Власти Санкт-Петербурга выплатят семьям погибших подводников по 1 млн рублей

Семьям моряков-подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, выплатят по 1 млн руб. из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора города Александр Беглов.

«Согласно этому документу, семьям (родственникам) погибших моряков будет оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей на семью за каждого погибшего. Деньги выделяются из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга»,— сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, 1 июля произошла авария на атомной глубоководной станции АС-31, которая находилась в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. В результате происшествия погибли 14 офицеров.

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Панихида по погибшим подводникам прошла в Морском Никольском соборе в Кронштадте — главном морском храме Военно-морского флота. Четырем из них за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно присвоены звания Героев России. Остальные удостоены орденов Мужества.

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