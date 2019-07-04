Возобновлены поставки на АвтоВАЗ, в отсутствие которых конвейер пришлось остановить

Группа компаний «Автокомпонент» полностью возобновила поставки компонентов на АвтоВАЗ с 4 июля. После того как было объявлено о приостановке производства автомобилей в Тольятти и Ижевске, к решению проблемы с поставками подключились губернаторы Самарской и Нижегородской областей Дмитрий Азаров и Глеб Никитин.

«В настоящий момент поставки комплектующих на конвейер АвтоВАЗа возобновлены в полном объеме»,— сказали ТАСС в компании.

Ранее АвтоВАЗ сообщил, что с 3 июля приостанавливает производство автомобилей в Тольятти и Ижевске на неопределенный срок. Автопроизводитель заявил о проблемах с поставками комплектующих со стороны нижегородской компании ООО «Завод ''Автокомпонент''». Представители «Автокомпонента» объяснили срыв поставок тем, что сторонам не удалось согласовать цены на комплектующие. В прошлом году АвтоВАЗ уже останавливал производство из-за перебоев в поставках.

Подробнее о проблемах с поставками читайте в публикации “Ъ” «АвтоВАЗу не хватило запчастей».