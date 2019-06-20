Глава МВД Молдавии сообщил, что Плахотнюк через Украину уехал в Лондон

Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе утверждает, что лидер Демократической партии страны уехал в Лондон. По его словам, олигарх покинул Молдавию 14 июня на автомобиле Mercedes.

«Через Приднестровье, воспользовавшись тем, что граница не контролируется молдавскими пограничниками в полном объеме. В Одессе он сел на частный самолет и перелетел в другой город Украины, откуда отправился в Лондон»,— приводит ТАСС слова господина Нэстасе. Он уточнил, что в аэропорту Кишинева господина Плахотнюка ждал частный самолет, но тот, вероятно, побоялся им воспользоваться, так как его могли остановить.

Ранее вице-председатель Демократической партии, бывший спикер парламента Андриан Канду сообщил, что Владимир Плахотнюк находится в Европе и «хочет провести время с семьей». «Его задача сейчас — обезопасить семью. В последнее время поступало очень много угроз и возникали опасные ситуации для его семьи и для него лично»,— сказал он.

8 июня в Молдавии разразился политический кризис после того, как в парламенте появилась антиолигархическая временная коалиция социалистов и прозападного блока ACUM («Сейчас»), а правившая страной Демократическая партия Молдавии объявила альянс незаконным. Падение режима Владимира Плахотнюка запустило процесс обновления в госструктурах республики. Цель новой власти — сменить состав Конституционного суда и руководство Генпрокуратуры. Олигарх использовал их для борьбы с оппонентами и укрепления своей власти. Президент Игорь Додон уже объявил о начале в стране «новой эры».

Подробнее — в материале “Ъ” «Вакуум олигархизма в Молдавии».