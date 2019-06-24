Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии Молдавии

Олигарх Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии (ДПМ). В своем Facebook он подчеркнул, что «теперь Демократическая партия не контролируется одним человеком».

«Проевропейские партии в парламенте говорят, что отказались от диалога с ДПМ, так как имеют проблемы со мной, как главой партии. Сегодня я сложил с себя полномочия председателя партии и предложил коллегам как можно скорее собраться на заседание, чтобы избрать новое руководство»,— написал господин Плахотнюк. Он добавил, что не намерен баллотироваться на выдвижение на какой-либо пост в партии. При этом Владимир Плахотнюк не собирается отказываться от депутатского мандата.

Ранее министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе сообщил, что Владимир Плахотнюк уехал в Лондон через Украину. По его словам, олигарх покинул Молдавию 14 июня на автомобиле Mercedes.

8 июня в Молдавии разразился политический кризис после того, как в парламенте появилась антиолигархическая временная коалиция социалистов и прозападного блока ACUM («Сейчас»), а правившая страной Демократическая партия Молдавии объявила альянс незаконным. Падение режима Владимира Плахотнюка запустило процесс обновления в госструктурах республики. Цель новой власти — сменить состав Конституционного суда и руководство Генпрокуратуры. Олигарх использовал их для борьбы с оппонентами и укрепления своей власти. Президент Игорь Додон уже объявил о начале в стране «новой эры».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Вакуум олигархизма в Молдавии».