МВД РФ обвинило экс-лидера Демпартии Молдавии Плахотнюка в контрабанде наркотиков

МВД России предъявило молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку обвинение в организации преступного сообщества и по 28 эпизодам контрабанды наркотиков в особо крупном размере.

«Владимир Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии»,— сообщает российское ведомство.

По данным МВД, через канал контрабандных поставок переправлялись особо крупные партии гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ, в том числе в Россию.

Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии 24 июня. Позже министр внутренних дел страны Андрей Нэстасе сообщал, что политик еще 14 июня уехал в Лондон через Украину.

Напомним, 8 июня в парламенте Молдавии сформировалась антиолигархическая временная коалиция социалистов и прозападного блока ACUM. Демократическая партия Владимира Плахотнюка, которая правила страной, 14 июня объявила, что больше не держится за власть, а премьер-министр и министры уходят в отставку. Президент Молдавии Игорь Додон объявил о начале «новой эры».

О развитии ситуации в Молдавии — в публикации “Ъ” «Вакуум олигархизма в Молдавии».