Главные новости к утру 2 июля

«Аэрофлот» отменяет рейсы Москва—Прага—Москва из-за запрета властей Чехии. Авиавласти этой страны аннулировали разрешения на выполнение рейсов по этому маршруту.

Bloomberg узнало о возможной замене Турцией F-35 на российские самолеты. Если Анкару исключат из программы, связанной с американскими истребителями-бомбардировщиками, она рассмотрит альтернативные варианты. Об угрозе исключения

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выдвинет кандидатом в Совет федерации замминистра иностранных дел Григория Карасина, рассказали РБК два источника в верхней палате. Господин Карасин среди прочего курирует вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ.

Россия сможет произвести лишь незначительное число гиперзвуковых комплексов «Авангард», сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки. По их данным, Москва испытывает трудности с получением углеводородного волокна, необходимого для деталей комплекса.

О предстоящих 2 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.