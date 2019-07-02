Bloomberg узнало о возможной замене Турцией F-35 на российские самолеты

Если Турцию исключат из программы, связанной с американскими истребителями-бомбардировщиками F-35, Анкара рассмотрит альтернативные варианты, включая российские военные самолеты, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников. По их словам, также Анкара пытается разрабатывать собственные военные самолеты и баллистические ракеты.

Одновременно Турция создает резервный запас деталей, необходимых для сделанного в Америке вооружения. Так Анкара готовится к возможным санкциями со стороны США. Ранее Вашингтон предупредил о возможности их введения в связи с закупкой Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Именно из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы F-35. Пентагон считает, что продажа С-400 позволит России собирать информацию о F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что Анкара не откажется от закупки С-400.

Договор о намерениях по поводу закупки С-400 был подписан в 2017 году. Стоимость контракта оценили в $2,5 млрд. Поставки ожидались в марте 2020-го, но затем Анкара и Москва договорились ускорить процесс.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Турцию отговаривают от покупки С-400».