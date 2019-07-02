РБК узнал о предстоящем выдвижении замглавы МИДа Карасина в Совфед

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выдвинет кандидатом в Совет федерации замминистра иностранных дел Григория Карасина, рассказали РБК два источника в верхней палате. Господину Карасину в августе исполняется 70 лет. Согласно закону «О государственной службе», продление пребывания на ней возможно до 70 лет.

Григорий Карасин курирует вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом. Отвечает за взаимодействие с палатами Федерального собрания, Русской православной церковью и общественными организациями, включая законопроектную деятельность министерства.

В МИДе от комментариев отказались. РБК направил запрос представителю господина Лимаренко.