CNBC сообщил о невозможности создания комплексов «Авангард» в большом количестве

Россия сможет произвести лишь незначительное число гиперзвуковых комплексов «Авангард», сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки. По их данным, Москва испытывает трудности с получением углеводородного волокна, необходимого для деталей комплекса. «Ожидается, что они смогут создать не более 60 единиц этого оружия, поскольку оказалось, что процесс слишком дорого обходится»,— заявил один из источников.

Ранее сообщалось, что ракетные войска стратегического назначения начали получать комплексы «Авангард» — межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком. Они встанут на боевое дежурство уже к концу 2019 года.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения. Среди разработок — гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевой лазер «Пересвет» и подводный беспилотник с ядерной силовой установкой «Посейдон».

Об обращении президента — в материале “Ъ” «Владимир Путин обратился с посланием к Конгрессу».