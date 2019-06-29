Главные новости к утру 29 июня

Во время саммита G20 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» уже в июле. В ответ в Кремле сказали, что понимания о том, когда можно провести встречу в «нормандском формате», нет.

Президент США Дональд Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей, чтобы поприветствовать друг друга. Эту встреча может пройти во время поездки господина Трампа в Южную Корею. Ответа от лидера КНДР на это предложение пока не поступило.

Би-би-си узнало детали пребывания в Лондоне генерал-майора ГРУ Дениса Сергеева, который по информации издания, якобы является «третьим» отравителем семьи Скрипалей.

Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль. Другие заявки по маршрутам (к северо-западу и к юго-востоку от острова Борнхольм) остаются в силе.

Как стало известно “Ъ”, городской суд дагестанского Каспийска приговорил к восьми годам заключения вдову воевавшего в Сирии боевика Заура Амирханова, вернувшуюся в Россию с пятью детьми и внуком после гибели мужа. При этом срок реального отбывания наказания суд отодвинул для нее на двенадцать лет.