Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании

Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании. Другие заявки по маршрутам (к северо-западу и к юго-востоку от острова Борнхольм) остаются в силе.

«Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято»,— отметил исполнительный директор компании Маттиас Варниг.

Отмечается, что отзыв первоначальной заявки должен защитить Nord Stream 2, его акционера и европейских инвесторов «от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями».

Напомним, ранее Nord Stream 2 допустил, что ввод «Северного потока–2» может состояться во второй половине 2020 года, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Подробнее о ситуации вокруг «Северного потока–2» — в материале “Ъ” «Дания сдвигает "Северный поток-2" на год».