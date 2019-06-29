Кремль: у нас нет понимания о дате проведения встречи в «нормандском формате»

Понимания о том, когда можно провести встречу в «нормандском формате», у Кремля нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Нет, никакого понимания пока нет, пока нужно, чтобы на рабочем уровне встретились»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

В интервью телеканалу «Россия 24» пресс-секретарь заявил, что для проведения встречи на уровне глав государств, необходимо проделать «домашнюю работу». Господин Песков также не исключил, что тема встречи в «нормандском формате» будет затронута во время переговоров президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» уже в июле.

Напомним, встречу в «нормандском формате» Эммануэль Макрон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что нужно придать динамики минскому процессу. При этом господин Зеленский также встретился с другим лидером из «нормандской четверки» — канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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