Би-би-си узнало детали пребывания в Лондоне третьего «отравителя» Скрипалей

«Сергей Федотов», которого называют «третьим» отравителем семьи Скрипалей, прилетел в Лондон в аэропорт Хитроу 2 марта и улетел во второй половине дня 4 марта, сообщило Би-би-си со ссылкой на собственное расследование. В нем утверждается, что «Сергей Федотов» — это псевдоним Дениса Сергеева, генерал-майора ГРУ, руководителя оперативной группы, который во время пребывания в Лондоне поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве.

Издание утверждает, что господин Сергеев поселился возле вокзала Паддингтон, утром 3 марта он доехал до набережной Темзы, где у него было 30-40 мин для встречи с другими обвиняемыми в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Александром Петровым (Мишкиным) и Русланом Бошировым (Анатолием Чепигой).

«Во время своего визита Денис Сергеев старался не пользоваться Wi-Fi-точками, используя соединения 3G и 4G. Он выходил в интернет сотни раз. Сообщениями он обменивался в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram»,— говорится в расследовании.

Журналисты узнали, что господин Сергеев якобы звонил на один телефонный номер, зарегистрированный на обычную предоплаченную сим-карту без уникального номера для идентификации мобильных телефонов (IMEI). «В Лондоне Сергеев ответил на десять звонков с этого номера, сам набрал номер лишь однажды — перед своим отъездом с вокзала Паддингтон 4 марта»,— сказано в сообщении Би-би-си.

Ранее международная группа расследователей Bellingcat уже заявляла, что настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Денис Сергеев.

По данным Bellingcat, Денис Вячеславович Сергеев родился в казахстанском городе Ушарал в 1973 г. Учился в Военно-дипломатической академии, которая готовит сотрудников военной разведки.

В 2010 году Денис Сергеев получил новый паспорт на имя Сергея Вячеславовича Федотова в том же паспортном столе, где получали документы Александр Петров (Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), сообщает Bellingcat.

Напомним, Великобритания обвиняет в отравлении в марте 2018 года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александра Петрова и Руслана Боширова. Лондон считает, что их отравили веществом «Новичок», разработанном в СССР. По версии The Insider и Bellingcat, под именем Руслан Боширов скрывается полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига, а под именем Александра Петрова — военный врач Александр Мишкин.

Посол Британии в Москве о деле Скрипалей и попытках диалога — читайте в интервью “Ъ”.