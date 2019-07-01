Коммерсантъ-История №7 (104)

Знаете ли вы, какую ошибку из поколения в поколения совершают власть имущие в России?

Они упорно считают отсутствие мгновенной реакции народа на их, скажем так, спорные решения если и не одобрением своей деятельности, то правом действовать в том же ключе и далее. Они почему-то постоянно забывают, что у нас страна крайностей. И совершенно безразличное отношение людей к распоряжениям свыше может смениться предельной активностью, именуемой в последние годы социальным взрывом.

Это правило, как обычно и бывает, имело подтверждающие его исключения. Так, императрица Елизавета Петровна, путь которой к отцовскому трону был непрост и тернист, всерьез обеспокоилась отсутствием ожидавшейся реакции подданных на уверения властей в том, что на соляном рынке страны все в порядке и нет никаких проблем. Понимая, на чьей спине и с какой силой отразится недосол в крестьянской еде, она повелела принять срочные меры для нормализации ситуации. О том, как Сенат решил наказать торговых людей и ущемить в правах благородных, говорилось в указах от 4 февраля 1744 года*. Мы публикуем их подборку — «Закупают в запас с крайним своим разорением» .

А крайности при принятии властями важных решений — дело давно привычное и обыденное. К примеру, в 1919 году в штабе верховного правителя России адмирала Колчака решили бороться с большевистской пропагандой, копируя почти в точности все ее методы — от массового издания листовок и плакатов до организации изб-читален для крестьян. О том, что из этого получилось — в тексте «Никаких подделок под народный язык».

Не отставали от своих врагов и большевистские руководители. В 1931 году они решили подтянуть городское хозяйство Ленинграда до уровня Москвы. Но кроме техники и материалов требовались и рабочие, желательно местные, которых не нужно было обеспечивать жильем. В результате в колыбели революции появились «стахановки канализации», и это «Фотофакт» .

В другую крайность впало советское руководство, решив заменить достойную оплату труда сельских жителей присвоением передовикам самых высоких трудовых наград. В результате появились семьи Героев Социалистического Труда и хозяйства с рекордным количеством Героев и дважды Героев. Об этом — материал «Правление колхоза в основном состоит из Героев» .

Еще одна аномалия наблюдалась на протяжении десятилетий в снабжении советских людей жизненно важными лекарствами. Их хронически не хватало, а власти обращали внимание на проблему, лишь когда больные и их родственники доходили до пределов отчаяния. Об этом свидетельствуют документы — «Наиболее высокий уровень потребления медикаментов — в г. Москве» .

А в нашей постоянной рубрике «Забытый быт» — рассказ о появлении и развитии в России вегетарианства, оформившегося в движение, сочтенное антиправительственным в царские времена и запрещенного в советские,— «Этой крайностью уже много испорчено» .

Об этих и других проявлениях крайностей в нашем давнем и недавнем прошлом — новый выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»