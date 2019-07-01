«Наиболее высокий уровень потребления медикаментов — в г. Москве»

Обострившиеся в последнее время проблемы со снабжением жизненно важными лекарствами могут удивлять лишь тех, кто прочно забыл реалии советских времен. При возникновении финансовых и прочих трудностей обеспечение населения медикаментами превращалось в третьестепенную задачу — и власти проявляли озабоченность лишь тогда, когда положение становилось совершенно невыносимым. Причем, как свидетельствуют документы, не только во время войн и кризисов, но и на протяжении многих десятилетий.

Из доклада контролеров Комиссии партийного контроля (КПК) при ЦК ВКП(б) председателю КПК А. А. Андрееву, март 1942 года.

По Вашему поручению мы проверили торговлю медикаментами и предметами сангигиены в аптеках и магазинах г. Москвы.

Проверкой было охвачено 22 аптеки и магазина. При этом установлено, что в продаже совершенно отсутствуют самые необходимые для населения медикаменты и предметы сангигиены.

Например, лекарств от головной боли — пирамидона, кофеина, аспирина, фенацетина, салиперина и антифибрина — в аптеках нет не только в ручной продаже, но и по рецептам, тогда как спрос на них очень большой.

Пирамидона нет вот уже около 5–6 месяцев, кофеина 2–3 месяца, также фенацетина и антифибрина.

Лекарств от ангины и гриппа — кальцикса и стрептоцида — в момент проверки во многих аптеках не было, вообще они бывают очень редко, имеется только риваноль, но отпускается по рецептам врачей. Спрос же на эти средства также большой.

С большими перебоями в аптеках бывают валериановые, ландышевые, иноземцевые капли и нашатырный спирт. В аптеках №27, №48 и №93 капли и нашатырный спирт есть, но из-за недостатка посуды для расфасовки в продажу не поступают.

Такие медикаменты, как касторовое масло, салициловый натр, перекись водорода, настойка йода, в аптеках бывают очень редко и в ограниченных количествах.

Особо недопустимым является то, что в аптеках нет даже таких предметов сангигиены, как зубной порошок, мочалки, бинты, марля, вата, сода, нафталин.

Редко и в небольших количествах бывают зубные щетки, зубного порошка нет с 1941 года. До войны порошок производился только на заводе «Красный химик» Главпарфюмера Наркомпищепрома (нач. Главного управления т. Морозова). Сейчас этот завод эвакуирован в г. Куйбышев, но до сих пор не восстановлен, больше того, руководство главка не знает, когда будет восстановлен завод.

По заявлению работников аптек, население предъявляет большой спрос на сушеную крапиву, малину, чернику, шалфей, зверобой, череду, ромашку. Но всего этого в аптеках давно нет. Следует указать на то, что в отделах ручной продажи (без рецептов) в большинстве аптек и магазинов нет почти ничего, кроме бриалина для волос и некоторых частей медицинского инструмента.

Перечисленные выше медикаменты изготовлялись Наркомздравом СССР на заводах им. Карпова, им. Семашко, Алколоидным, Эндокринным и Салициловым. Все эти заводы находились в Москве, были эвакуированы, и большинство до сего времени не восстановлено. По этой причине такие препараты, как пирамидон, фенацетин и люминал, совершенно не производятся, а остальные выпускаются в крайне малых количествах. Таким образом, отпуск медикаментов не только аптекам, но и госпиталям в настоящее время производится главным образом за счет запасов аптекоуправления, так как этих запасов остаются небольшие количества, то создается угроза того, что наши госпиталя, поликлиники и аптеки окажутся в тяжелом положении из-за недостатка медикаментов.

На основании изложенного считал бы необходимым рассмотреть вопрос о производстве и торговле медикаментами и предметами сангигиены, обязать Наркомздрав и Наркомпищепром, а также соответствующие облисполкомы и обкомы ВКП(б) принять все меры к тому, чтобы промышленность лечебных препаратов и предметов сангигиены была восстановлена в ближайшее время.

Следует также обязать Наркомместпром РСФСР, Управление промкооперации и местные органы организовать в областях производство предметов сангигиены для внутриобластного потребления.

Виновных в том, что население не имеет с 1941 г. зубного порошка и других самых необходимых предметов сангигиены и медикаментов, привлечь к партийной ответственности.

Из записки зампредседателя КПК при ЦК ВКП(б) М. Ф. Шкирятова члену Политбюро ЦК ВКП(б) А. А. Жданову, 8 декабря 1947 года.

Посылаю Вам докладную записку о состоянии снабжения населения медикаментами в московских аптеках (в справке приводится детальное перечисление того, о чем говорится в этой записке .— «История»). Я попросил тт. Кузнецова и Коссова (представитель аптеки Лечсанупра) проверить несколько аптек в Москве. Мне не верилось, как заявляли отдельные лица, что большинство лекарств в аптеках отсутствует, но, как видно из этой записки, оказалось, это действительно так.

Во время войны мне приходилось проверять работу аптек в части снабжения населения лекарствами, но такого положения, как сейчас, не было. Не хватало тогда отдельных лекарств, это объяснялось тем, что многие из них в первую очередь отправлялись на фронт. Но чем сейчас объяснить отсутствие в аптеках большого количества самых необходимых медикаментов?

Для улучшения дела создано Министерство медицинской промышленности, а оказалось, что снабжение лекарствами ухудшилось. По-видимому, оба министерства надеются друг на друга: Министерство здравоохранения — на Министерство медицинской промышленности, и наоборот, и в результате никакой заботы нет о производстве лекарственных материалов и о снабжении ими аптек.

Мы все снабжаемся лекарствами в аптеке при поликлинике Лечсанупра (Лечебно-санитарного управления Кремля.— «История»), там тоже за последнее время бывают недостатки лекарств, но, хоть с трудом, достают все необходимое, и поэтому думалось, что так обстоит и в других аптеках. По-видимому, это же самое думает и т. Третьяков (министр медицинской промышленности СССР.— «История»): он, наверное, снабжается из этой аптеки неплохо, а о населении не заботится.

Если такое положение в Москве, то как же обстоит с этим делом в провинции?

По-моему, еще хуже, и мне думается, что это не такая трудная вещь — снабдить аптеки самыми необходимыми лекарствами. Только требуется внимание к этому делу со стороны тех, кто этим занимается.

Вы увидите из этой записки, в каком антисанитарном состоянии находятся аптеки, помещения загрязнены, лекарства отпускаются сотрудниками в грязных халатах. Вот, например, аптека №1 на улице 25 Октября, это была раньше образцовая аптека по своей исключительной чистоте и порядку снабжения лекарствами. А сейчас при проверке выяснилось, что нет там должной чистоты, по рецептам бывает часто невозможно заказать самые необходимые лекарства, зато в избытке всякая парфюмерия (пудра, духи, различная косметика), не оказалось в продаже бинтов и ваты. А ведь в этом же здании находится Московское городское аптекоуправление.

«Помещения загрязнены, лекарства отпускаются сотрудниками в грязных халатах» Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

Товарищ Жданов! Я думаю, Вы наведете порядок в этом деле. По-моему, лекарства есть, но они или плохо распределяются по аптекам, или лежат на различных складах.

Из справки «О лекарственном обеспечении населения СССР», направленной министром здравоохранения СССР академиком АН СССР и АМН СССР Б. В. Петровским секретарю ЦК КПСС М. В. Зимянину, 26 июля 1979 года.

Имеются выраженные колебания в потреблении медикаментов на одного человека по союзным республикам (от 4 до 14 рублей). Более высокое потребление лекарств в республиках Прибалтики (13–14 рублей) в основном объясняется значительной долей лиц пожилого возраста в структуре населения этих республик, которые, как правило, страдают рядом хронических заболеваний, а более низкое (от 4–7 рублей) в Средней Азии и Закавказье определяется в основном высоким удельным весом детей в структуре населения, составляющим в ряде республик более 40%.

Наиболее высокий уровень потребления медикаментов на одного человека в год — в г. Москве. Высокий уровень потребления зависит от ежедневного пребывания в Москве значительного числа иногородних граждан, а также определяется широким развитием сети лечебно-профилактических и научно-исследовательских медицинских учреждений. В структуре обращаемости населения в аптеки г. Москвы иногородние жители составляют около 20%. Учитывая эти обстоятельства, Министерство здравоохранения постоянно принимает меры по более полному обеспечению г. Москвы лекарственными средствами.

Для более полного удовлетворения потребности здравоохранения в медикаментах, которые недостаточно производятся в стране или совсем не вырабатываются, они ежегодно закупаются за рубежом. В 1978 г. приобретено импортных лекарственных средств на сумму более 600 млн рублей в розничных ценах (410 млн валютных рублей). В этих же объемах ожидается их поступление и в текущем году. Из социалистических стран поступает 95 процентов импортируемых препаратов.

Общая потребность здравоохранения в отечественных и импортных препаратах в 1979 г. составляет 2800 млн рублей. Отечественной промышленностью выделено медикаментов на текущий год на 1560 млн рублей, что составляет 56% от общей потребности. С учетом приобретения лекарственных средств по импорту удовлетворение потребности составляет 77–80%. Потребность во всех перевязочных средствах из марли и ваты удовлетворяется на 50%.

В 1979 г. из 1665 наименований отечественных препаратов, заявленных промышленности, не удовлетворяется потребность по 500 наименованиям.

Постоянное развитие сети лечебно-профилактических учреждений, рост ассигнований на приобретение медикаментов, увеличение доли лиц пожилого возраста в структуре населения требует более высоких темпов роста производства медикаментов в стране.

В настоящее время особенно острая нужда ощущается в полусинтетических антибиотиках широкого спектра действия (ампициллин, оксациллин, кефзол, цепорин, цефамизин и др.), потребность в которых вместе с импортом удовлетворяется только на 30–50%.

Только в пределах 50% удовлетворяется потребность в современных высокоэффективных импортных и отечественных препаратах, применяемых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (аритмиях, пред- и постинфарктных состояниях, ишемической болезни сердца, гипертонии, стенокардии), таких как сустак, нитронг, изоптин, лидокаин, кордарон, продектин, коргликон, адельфан, папаверин и др.

Отечественной промышленностью не производятся современные медикаменты для лечения психических и неврологических заболеваний, а из-за недостаточных ассигнований закупаются они в капстранах от 10 до 50% потребности. Не производятся препараты для регуляции желудочно-кишечного тракта, а комплексные ферментные препараты по импорту из СФРЮ из-за ограниченности ассигнований закупаются лишь в пределах 16% потребности.

«В настоящее время,— докладывал министр здравоохранения СССР Б. В. Петровский (на фото),— особенно острая нужда ощущается в полусинтетических антибиотиках широкого спектра действия» Фото: В. Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В недостаточных количествах и ассортименте производятся препараты для лечения астмы, анемий, желчегонные и другие лекарственные средства.

Вместе с тем имеют место перебои в поставках здравоохранению широко применяемых лекарственных средств по выделенным фондам: аспирин, пирамидон, анальгин, пенициллин, адреналин, различные мази с антибиотиками. Так, например, в первом полугодии 1979 г. по 104 наименованиям лекарственных средств поставка осуществлена частично, а 16 наименований не поставлены совсем. Кроме того, по 60 наименованиям широко применяемых препаратов сроки поставки перенесены с первого полугодия на второе.

Наибольшее количество писем трудящихся поступает в связи с недостаточностью в аптеках вышеуказанных групп лекарственных средств.

Из записки Социально-экономического отдела ЦК КПСС в Политбюро ЦК КПСС, октябрь 1989 года.

«Потребности населения и медицинских учреждений в лекарствах за счет отечественного производства удовлетворяются лишь наполовину» Фото: Борис Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В соответствии с поручением от 12 апреля 1989 г. рассмотрен вопрос о серьезных недостатках в обеспечении лекарственными средствами населения и медицинских учреждений. Изучение проблемы, в том числе и с выездом на места, показывает, что в последнее время положение с обеспечением населения медикаментами обострилось... Потребности населения и медицинских учреждений в лекарствах за счет отечественного производства удовлетворяются лишь наполовину, а с учетом импорта — менее чем на три четверти. Особую тревогу вызывает тот факт, что испытывается острый недостаток жизненно необходимых медикаментов. По наиболее важным группам препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний промышленность обеспечивает спрос лишь на 30 проц., онкологических — на 43 проц., психоневрологических — на 30 проц., по гормональным и противодиабетическим таблетированным препаратам — на 15 проц.

Потребление лекарственных средств на душу населения в СССР в 2–3 раза ниже уровня развитых капиталистических стран...

Министерство медицинской промышленности СССР, удельный вес продукции которого в общих ресурсах отечественных медикаментов составляет 95 проц., не приняло действенных мер по улучшению обеспечения ими населения, не развернуло должным образом работу по коренной перестройке отрасли...

Существенно сдерживает выпуск медикаментов запрещение их производства на ряде заводов по экологическим причинам из-за невыполнения предприятиями Минмедпрома СССР санитарно-гигиенических норм и требований техники безопасности. В связи с медленным внедрением безотходных технологических процессов только в 1989 г. ограничена или прекращена деятельность 14 производственных мощностей по изготовлению лекарств на сумму более 200 млн руб...

Увеличение производства лекарственных средств и повышение их качества в значительной мере сдерживаются отсутствием необходимого оборудования и неудовлетворительным снабжением отрасли материально-сырьевыми ресурсами. Машиностроительная промышленность не наладила выпуск современных центрифуг, сушильных установок во взрывобезопасном исполнении, фасовочных агрегатов, которые составляют большую часть технологических процессов. Ряд заданий выполнен только на четверть, а Минстанкопром СССР еще не приступил к разработке заказанного оборудования.

Минхимнефтепром СССР и Центросоюз по многим позициям не обеспечивают поставку сырья в необходимых количествах. Аналогичное положение складывается с поставками предприятиями государственной ассоциации «Агрохим»...

Научные учреждения АН СССР, АМН СССР, Минздрава СССР, Минмедпрома СССР и промышленные предприятия экономически не заинтересованы в поиске и освоении производства новых препаратов в силу отсутствия соответствующего механизма стимулирования этих работ. Это является одной из причин того, что большая часть отечественных медикаментов по эффективности и качеству, срокам годности и ассортименту значительно уступает аналогичным зарубежным препаратам. За последние годы практически не создано принципиально новых препаратов, способных конкурировать на международном рынке.

Публикация Евгения Жирнова