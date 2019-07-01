Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) №79, 8 декабря 1931 года.

35/4 О развитии коммунально-жилищного хозяйства Ленинграда.

1. Утвердить принятую комиссией тов. Молотова основную директиву о подтягивании развития коммунального и жилищного строительства Ленинграда к Москве с отнесением Москвы и Ленинграда в особую первоочередную группу...

Из утвержденной Политбюро ЦК ВКП(б) директивы «О жилищно-коммунальном хозяйстве Ленинграда».

…ЦК и Совнарком ставят перед Ленинградским Комитетом партии и Ленинградским Советом задачу в 1932 г. приступить к усиленному развертыванию работ по реконструкции городского хозяйства и в первую очередь к разрешению особенно неотложных нужд, а именно: жилищного строительства, городского транспорта и водоснабжения — на основе решительного устранения всех недостатков в жилищно-коммунальном хозяйстве, указанных в постановлении июньского пленума ЦК.

ЦК и Совнарком утверждают следующие основные работы по Ленинграду в 1932 году:

I. Жилищное хозяйство.

1. Определить объем нового жилищного строительства в 1932 г. по Ленинграду как по линии коммунального хозяйства исполкома, так промышленности и других ведомств в 1200 тыс. кв. метров, что должно дать в 4 раза больший прирост жилой площади по сравнению с приростом жилплощади в 1931 году…

IV. Водоснабжение.

Ввиду недостаточной мощности водопроводных станций и недостаточности сети, особенно в рабочих районах, произвести в 1932 г. следующие основные работы:

1. Увеличить мощность главной водопроводной станции на 90 тыс. кубометров суточной подачи воды.

2. Закончить к началу 1933 года строительство первой очереди Южной станции мощностью в 160 тыс. кубометров суточной подачи.

3. Проложить 85 км новой водопроводной сети.

4. Произвести в 1932 году все подготовительные (проектные и изыскательские) работы по сооружению Ладожского водопровода с тем, чтобы приступить в 193З году к осуществлению строительства.

V. Мостовые, набережные и мосты.

1. Произвести в 1932 году строительство усовершенствованных мостовых (диабаз, торцы, асфальто-бетон) в размере 450 тыс. кв. метров против 110 тыс. кв. метров текущего года.

2. Приступить к сооружению набережной правого берега Невы и Обводного канала — всего протяжением до 6 км.

3. Приступить к строительству нового моста через Неву у фабрики «Красный Ткач».

VI. Канализация.

Учитывая техническую устарелость (47% деревянной), изношенность и недостаточность канализационной сети, считать необходимым:

1. 3акончить сооружение основной магистрали и присоединение к домам Василеостровской канализации.

2. Произвести прокладку бетонной канализации взамен пришедшей в негодность деревянной и проложить новую в районах жилстроительства.

VII. Бани и прачечные.

Признавая недостаточность банно-прачечного хозяйства, предложить ЛК и Ленсовету осуществить в 1932 году строительство 5 бань и 3-х банно-прачечных комбинатов с пропускной способностью бань до 400 чел. каждая, а также привести в надлежащее состояние имеющееся банное хозяйство. Одновременно принять меры к развитию домовых прачечных в старом жилфонде, и особенно при осуществлении нового жилищного строительства…

Из книги Ю. Ларина «Жилище и быт». Москва, 1931 год.

Теперь уже есть разверстка, данная Наркомтрудом, на вовлечение в один только 1931 год примерно 800 тысяч женщин по СССР в наемный труд. На днях я читал в Ленинградской «Бытовой газете», что на один Ленинград и Ленинградскую область дана «разверстка на 200 000 жен рабочих и служащих», таких жен рабочих и служащих, которые раньше не занимались работой по найму и которые в течение предстоящего года должны ей заняться.

(на фото — празднование 26-й годовщины Международного женского дня в тресте «Водоканализация». Ленинград, 1936 год)

Публикация Светланы Кузнецовой