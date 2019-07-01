В начале 1744 года в Москве появились и широко распространились слухи о том, что казенные запасы соли иссякли. Никакие уверения властей, что соли достаточно, не помогали. И чтобы не повторились памятные еще в то время события Соляного бунта 1648 года, императрица Елизавета Петровна повелела Сенату срочно принять максимально жесткие меры.

Из указа Правительствующего сената, 4 февраля 1744 года.

Понеже в нынешнее Правительствующего Сената в Москву прибытие известно учинилось, что многие скупщики, воровски разглася, якобы в Москве и других городах соли для продажи в народ находится весьма не довольное число, а сами, изыскивая разные способы, покупая из казны соль, не токмо пудами, но и целыми кулями и рогожами, продают высокими ценами, которую, как градские, так и уездные жители, не рассудя такого их скупщиков воровского неосновательного разглашения, теми высокими ценами закупают в запас с крайним своим разорением, веря тем разглашениям, якобы казенной соли продажна вскоре пресечется, по которому неосновательному воровскому разглашению для покупки той соли в Москву не токмо из Московского уезда, но из других городов и уездов великим множеством людей приезжают, и многие из них за таким великим множеством купцов, не возмогши вскоре из казенных лавок купить, покупают, как и выше объявлено, у тех скупщиков высокими ценами. А понеже по ведомости Соляной Конторы, как в Москве, так и в других городах соли в продажу приготовлено не токмо против продажи прошлых лет, но еще и с некоторым против тех прошлых лет излишеством, того ради, по указу Ее Императорского Величества, Правительствующий Сенат Приказали: в Москве и в прочих городах и уездах публиковать печатными указами, что как в Москве, так и в других городах в соли никакого недостатка нет, и казенная продажа никогда пресечена не будет; но как в прошедших годах, так и ныне в продажу произвождена будет всегда со всяким довольством и без остановки, и для того бы таким воровским разглашениям отнюдь никто не верили (так в тексте.— «История»), и чтобы для недостатка излишней соли в Москве и в городах в запас и в отвозы в другие города и уезды, где казенная соль в продажу производится, никто не покупали, а покупали б столько, сколько кому на домашние нужды потребно без всякого излишества, как то и прежде сего всегда у всех чинено было; також скупщикам для продажи другим соли из казны отнюдь не покупать, и высокими ценами не продавать, и разглашением, якобы в казне недостаток соли, народ не обманывать; буде же где такие воры, скупщики и разгласители явятся, таких ловить и приводить в Москве в Соляную Контору, а в городах в Губернские и Воеводские Канцелярии, которыми, по исследовании, чинить жестокое наказание, бить кнутом нещадно, и те публичные указы велеть в городах и уездах по все торги читать с получения оных месяц.

Из указа Правительствующего сената Соляной конторе, 4 февраля 1744 года.

Правительствующему Сенату известно учинилось, что в Москве в Китае городе из лавок казенную соль продают больше разночинцам, солдатам, скупщикам, а крестьянство и прочие подлые люди той соли некоторые получить едва могут, a другие за утеснением народа и купить себе не достанут, от чего в том несут крайнюю нужду и недостаток. Того ради Правительствующий Сенат Приказали: в Москве казенную соль в лавках в Китае городе, сколько в каждой день надлежит (в нынешнем году), продавать в фунты и полупуды и по пудно одному токмо крестьянству и прочим подлым людям во весь день, дабы они такою продажею удовольствоваться могли, а солдатам, кои действительно при полках служат, соли из лавок не продавать, а сколько на месячную дачу той соли надобно, то число, також на жен их и детей, по требованию Лейб-Гвардии полковых Канцелярий, Военной Коллегии и от прочих команд отпускать Соляной Конторе помесячно за деньги, дабы солдатство под образом своей покупки другим и скупщикам излишними ценами перепродавать уже немогли, также в знатные и в прочие дома и разночинцам соли из тех лавок не продавать, чтоб крестьянству и прочим подлым в покупке той соли остановки и задержания не было, а продавать соль в те знатные и прочие дома и разночинцам с Соляного двора по рассмотрению Соляной Конторы, так как о продаже той соли прежним указом чинить повелено, а скупщикам для перепродажи другим како из лавок, так из Соляного двора отнюдь не продавать: чего ради о всем вышеписанном определенным в Москве к тому смотрению и продаже соли в инструкциях велеть написать именно, и как определенным Офицерам, так и Соляной Конторе смотреть накрепко, чтоб отнюдь соли скупщикам в продаже не было; а ежели ту соль целовальники продадут скупщикам, и скупщики оную будут перепродавать излишними ценами и в том изобличены будут, за то как целовальников, так и скупщиков при Соляной продаже бить кнутом нещадно, а ежели приставлены к смотрению и продаже той соли солдаты и прочие определенные от продажи соли будут брать взятки, таких тотчас арестовать: военных отсылать на военной суд и по суду поступать с ними по Военному Артикулу, а с прочими чинить по указам без упущения. И Соляной Конторе чинить о том по сему Ее Императорского Величества указу.

Публикация Евгения Жирнова