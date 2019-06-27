Инструменты бизнеса

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27 июня, четверг
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Ростов-на-Дону. Юг России
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Финансовый сектор |
Надежда на государство
Господдержка стала главным драйвером кредитования предпринимательства.
Цифровизация |
Дорога в облака
IT-сервисы мигрируют из компьютерных сетей предприятий на облачные платформы сторонних провайдеров
Кадровые технологии |
Блиц-опрос
Какие тенденции появились в южнороссийском рекрутменте за последнее время?
Производство |
Наши удобрения
Российские производители удобрений увеличат поставки в Европу
Мероприятие |
Производительность труда поднимут нацпроектом
В Ростове состоялся семинар по реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», входящего в состав нацпроекта по повышению производительности труда
Приглашаем вас принять участие в онлайн-проектах «Коммерсантъ-Юг»:
- позвоните в нашу редакцию (Ростов-на-Дону): (863) 308-15-05
- напишите нам по эл. почте
adv@rostov.kommersant.ru
- приходите в офис: ул. Красноармейская, 168/99, литер ВГ
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия