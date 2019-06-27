27 июня, четверг
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России
Партнерский проект
Инструменты бизнеса
 
Финансовый сектор |

Надежда на государство

Господдержка стала главным драйвером кредитования предпринимательства.
 
Цифровизация |

Дорога в облака

IT-сервисы мигрируют из компьютерных сетей предприятий на облачные платформы сторонних провайдеров
 
Кадровые технологии |

Блиц-опрос

Какие тенденции появились в южнороссийском рекрутменте за последнее время?
 
Производство |

Наши удобрения

Российские производители удобрений увеличат поставки в Европу
 
Мероприятие |

Производительность труда поднимут нацпроектом

В Ростове состоялся семинар по реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», входящего в состав нацпроекта по повышению производительности труда
 
 
Приглашаем вас принять участие в онлайн-проектах «Коммерсантъ-Юг»:
- позвоните в нашу редакцию (Ростов-на-Дону): (863) 308-15-05
- напишите нам по эл. почте adv@rostov.kommersant.ru
- приходите в офис: ул. Красноармейская, 168/99, литер ВГ
 

обсуждение

Профиль пользователя