Российские производители удобрений увеличат поставки в Европу

Российские компании могут увеличить экспорт удобрений в страны Евросоюза. Это стало возможно из-за решения Европейского парламента, который утвердил новые экологические нормы по содержанию вредных веществ в химикатах. Директива Европарламента поставила заслон на пути китайских компаний и открывает рынок для экологически чистой продукции из России.

Почему российские удобрения чище китайских

Часть используемых в Европе удобрений производится из сырья, которое представляет потенциальную опасность для человека. «В Европе для производства фосфорных удобрений использовались в качестве сырья преимущественно марокканские апатиты. А в них достаточно велико содержание тяжелых металлов»,— рассказывает председатель Национального агрохимического союза Михаил Овчаренко. Те удобрения, которые завозятся в Европу, например, из Китая, также нельзя назвать экологически чистыми — в них содержатся вредные для человека вещества. Экологи били тревогу с конца 1980-х годов, но Европейский парламент и Европейский совет только сейчас приняли решение об ограничении оборота фосфорных удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов на территории ЕС с 2022 года. Речь идет о кадмии, хроме, ртути, никеле, свинце, мышьяке. Нормы по предельному содержанию будут вводиться постепенно. Но уже сейчас вводится добровольная зеленая маркировка для удобрений с повышенным содержанием тяжелых металлов в химикатах.

Новые правила потребуют от производителей удобрений либо использовать чистое сырье, либо снижать уровень тяжелых металлов в том материале, который используется при производстве, рассказывает ведущий эксперт ООО УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Это, в свою очередь, означает, что некоторым экспортерам придется либо инвестировать серьезные средства в модернизацию оборудования для очистки удобрений, либо уйти с европейского рынка, говорит председатель совета директоров ОАО «Гидрометаллургический завод» Андрей Коробов. Возникает естественный вопрос: кто же теперь сможет поставлять в Европу химикаты для сельского хозяйства?

Укрепить позиции на европейском рынке могут российские производители, считает Дмитрий Баранов. «Для этого в первую очередь им нужно организовать поставки на европейский рынок качественных удобрений по привлекательным ценам, чтобы быть готовыми отреагировать на возможное увеличение спроса»,— говорит эксперт. У наших предприятий проблем с чистотой продукции нет — удобрения из России соответствуют всем экологическим нормам, содержание вредных веществ в них во много раз ниже предельно допустимых. «В отличие от коллег из других стран, российские компании используют чистейшее сырье — это апатиты Кольского полуострова, рассказывает Андрей Коробов. — Содержание в кольских апатитах вредных веществ стремится к нулю. Чего нельзя сказать о китайских производителях, которые поставляют в Европу удобрения с высоким содержанием тяжелых металлов. С недавних пор в Европу стали поставлять сырье из Африки и Ближнего Востока, его качество также уступает российскому»,— говорит он.

Почему это вообще так важно? Тяжелые металлы, в частности кадмий,— опасные для человека вещества. Из удобрений кадмий попадает в почву, оттуда — в продукты. Кадмий отличается тем, что может накапливаться в организме. А это, в свою очередь, приводит к развитию различных заболеваний, в том числе и онкологии. «Кадмий — тяжелый металл и оказывает негативное воздействие на организм человека и животных»,— рассказывает Михаил Овчаренко. «Необходимо подчеркнуть, что особая опасность кадмия для человека заключается в том, что он является кумулятивным ядом, то есть способен накапливаться в организме»,— добавляет Дмитрий Баранов.

Преимущества российских компаний

В итоге может произойти перераспределение рынка в пользу российских компаний. Сами производители настроены решительно и считают, что смогут отвоевать у конкурентов долю рынка. На то есть несколько причин. Во-первых, это безупречное качество продукции, которое соответствует самым строгим запросам. «В продукции ГМЗ содержание кадмия во много раз ниже предельно допустимых норм. Фактически количество тяжелых металлов стремится к нулю,— говорит Андрей Коробов.— Кроме того, нашим заводом накоплен уникальный опыт производства высококачественной продукции». Благодаря сырью, которое применяют наши производители, их продукция лучше подходит для Европейского союза, она отвечает новым нормам, соглашается эксперт Дмитрий Баранов. «Многолетняя конкуренция внутри страны и на мировом рынке способствовала тому, что отечественные удобрения отличаются высоким качеством, производителями созданы развитые сети продаж как внутри России, так и за рубежом, позволяющие потребителям приобрести нужное количество удобрений в любое время в нужном им месте»,— говорит он.

Во-вторых, это преимущества по логистике перед партнерами из Китая. «Мы готовы быстро поставлять необходимое количество продукции во все страны Европы»,— заверяет Андрей Коробов. Это сокращает расходы потребителей, увеличивает конкурентоспособность отечественных компаний, уточняет Дмитрий Баранов.

И в-третьих, в европейских странах растет запрос на более эффективные химикаты — водорастворимые удобрения. И здесь наши заводы также в выигрышном положении. Например, на ОАО ГМЗ стали выпускать такие удобрения 15 лет назад и за это время создали уникальные технологии и накопили огромный опыт. «Это продукция нового поколения. Расход воды при использовании таких удобрений существенно ниже, а эффект от их использования в виде повышения урожайности существенно выше, чем при применении “обычных” гранулированных удобрений»,— рассказывает Андрей Коробов.

Сложилась благоприятная ситуация для роста доли российских производителей на европейском рынке. Остается надеяться, что отечественные предприниматели смогут воспользоваться ситуацией и увеличить экспорт продукции.