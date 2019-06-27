Надежда на государство

Господдержка стала главным драйвером кредитования предпринимательства. По данным ЦБ, в 2018 году банки активно наращивали портфель кредитов для бизнеса. Тенденция укрепилась в первом полугодии 2019 года. По признанию представителей банков, конкуренция в этом сегменте растет и выигрывают те организации, которые входят в перечень участников госпрограммы субсидирования ставок. Другой усиливающийся тренд на рынке кредитования МСБ - цифровизация процессов.



Ставка снижается, портфель растет

Участники рынка кредитования бизнеса констатируют рост активности заемщиков и снижение объемов просроченной задолженности. Тенденции наметились в 2018 году и укрепились в первом полугодии 2019 года. «По итогам прошлого года стало очевидно, что МСБ нуждается в дальнейшем кредитном стимуле. Одновременно мы видим, что заемщики готовы получать новые объёмы финансирования», — утверждает Павел Сигал, первый вице-президент Опоры России.

Эксперты связывают рост кредитования со снижением процентных ставок на займы бизнесу в ведущих банках. Так, в течение 2018 года ставки по «коротким» кредитам для МСБ (сроком до года) снизились, по оценкам ЦБ, на 1,9%, а по долгосрочным займам — на 1,8%. Рост кредитного портфеля для МСБ за год составил 11%.

«Мы ожидаем, что в 2019 году темпы роста кредитов останутся достаточно высокими: 7–10% для нефинансовых организаций (реального сектора экономики — прим. авт.), — сообщила руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе международного экономического форума в Санкт-Петербурге в начале июня. — Это будет поддерживать экономический рост».

Дмитриий Монастыршин, главный аналитик Промсвязьбанка, отмечает, что ставки по кредитам в разных регионах практически не отличаются. Основными факторами, которые будут определять спрос на кредиты на местном уровне, останутся состояние экономики и реализация инвестиционных проектов. По мнению г-на Монастыршина, преимущества южных регионов — высокий уровень развития и темпы роста сельского хозяйства. Аналитическая служба Промсвязьбанка подчеркивает, что Южный федеральный округ является лидером в стране по валовому сбору зерна (он формирует почти 27% российского урожая), а также по производству продовольствия, которое всегда востребовано, и оказанию туристических услуг.

Данные банкиров, работающих на Юге России, подтверждают выводы федеральных аналитиков. «Кредитный портфель Ростовского регионального филиала Россельхозбанка в бизнес-сегменте в 2018 году вырос на 3%. По состоянию на 01.01.2019 года он составил 135 млрд руб.», — отмечает Лариса Туишева, директор Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Сергей Штоль, директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка на Юге России, говорит, что за первые пять месяцев 2019 года кредитный портфель банка на юге вырос на 15%, по сравнению с концом 2018 года. «Востребованность кредитных ресурсов растет в реальном секторе экономики, особенно по программам господдержки», — подчеркивает он.

Павел Сигал отмечает, что Юг России входит в число самых динамичных территорий по показателям кредитования МСБ: «Лидерами по количеству выдаваемых кредитов по-прежнему остаются Центральный федеральный округ и Москва; за ними следуют Южный, Сибирский и Северо-западный федеральные округа. Совокупно на их долю приходится 85% всех кредитов».

Госпрограммы как драйвер

Представители банков констатируют, что наибольшую активность заемщики-юрлица проявляют при кредитовании в рамках программ господдержки, которые предполагают наиболее комфортные условия и наименьшие процентные ставки. Государственная программа льготного кредитования субъектов МСП, по которой можно получить кредит по ставке не более 8,5%, пользуется популярностью среди бизнесменов. «Предприниматели пользуются поручительством региональных Гарантийных Фондов, а также гарантиями, предоставляемыми АО «Корпорация МСП». Действующие клиенты банков, которые в срок исполняют обязательства по кредитам, могут рассчитывать на гибкое ценообразование, а также — на более лояльный подход к залоговому обеспечению», — поясняет Дмитрий Монастыршин.

Сегодня предприятия могут получить кредиты с господдержкой на инвестиционные цели до 1 млрд руб. сроком на 10 лет всего под 8,5%, на пополнение оборотных средств — до 100 млн руб. на 3 года (— прим. ред.) «Мы наблюдаем оживление на рынке кредитования МСБ, — отмечает руководитель департамента кредитования среднего бизнеса Альфа-Банка Елена Потемкина. — Его стимулирует в том числе запуск обновленной и расширенной госпрограммы льготного кредитования.

По данным госпожи Потемкиной, и сами банки стали гораздо активнее кредитовать бизнес. Это связано, в том числе, с тем, что сейчас им проще оценивать риски заемщиков. За последние пару лет выросла прозрачность в сегменте МСБ, а банки усовершенствовали скоринговые системы, которые позволяют кредитным организациям эффективно контролировать риски.

Участники рынка отмечают, что на субсидирование процентных ставок по программе господдержки кредитования в текущем году из федерального бюджета выделено свыше

9 млрд руб., тогда как в 2018-м на те же цели выделялось менее 1,5 млрд руб. При этом, по сравнению с прошлым годом, существенно увеличен список уполномоченных банков: с 15 до 70 кредитных организаций. Кроме того, был расширен перечень приоритетных отраслей. В их числе — сельское хозяйство, ЖКХ, строительство, логистика, переработка, здравоохранение, туризм, а также высокотехнологичные производства и сфера торговли. По плану Минэкономразвития, новые условия программы льготного кредитования позволят в 2019 году выдать МСБ около 1 трлн руб.

На государственную поддержку вправе рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса, входящие в установленный правительством перечень, зарегистрированные в РФ, с «чистой» кредитной историей, без задолженностей по налогам и не проходящие процедуру банкротства.

Что касается кредитования проектов за рамками программ господдержки, оно практически не растет. Так, по оценкам Нарека Авакяна, начальника отдела инвестиций «БКС Брокер», при росте потребительского кредитования почти на 25%, динамика корпоративного кредитования в количественном выражении не превышает 1%». Эксперт добавляет, что для стимулирования процесса государство должно сделать более привлекательным налоговый и административный режимы, а банки — упростить условия выдачи инвестиционных кредитов.

Позитивный настрой

Прогнозы экспертов и участников рынка до конца текущего года носят позитивный характер. По их мнению, на развитие кредитования бизнеса положительно повлияют развитие технологий, государственные программы, направленные на развитие несырьевого экспорта, и политика ЦБ.

Участники рынка считают, что одним из главных трендов станет цифровизация, облегчающая бизнесу доступ к кредитным средствам. «Одна из тенденций — это автоматизация сбора финансовой информации потенциального заемщика. На сайте банка он может скачать файл с настройками для бухгалтерской программы и после – одним кликом — сформировать отчет со всей необходимой банку информацией. Информация сохраняется в удобном кредитору формате, с разбивкой на аналитические таблицы и графики и – главное — подписанная электронной цифровой подписью (ЭЦП) заемщика. Это позволяет принимать решение в более короткие сроки и формировать юридически значимое электронное кредитное досье заемщика без необходимости предоставления документов на бумаге, — рассказывает Вячеслав Безруков, директор Корпоративного бизнеса в регионах, BCS Global Markets. — Как следствие, сокращаются операционные издержки на работу с компаниями МСБ. Этот инструмент можно использовать и при регулярном мониторинге финансового состояния заемщика».

«Тенденция цифровизации кредитных процессов банков особенно заметна в сегменте малого и среднего бизнеса, — продолжает тему Елена Потемкина. — Банки все активнее используют электронные формы документооборота в работе с клиентами, а также различные внешние базы данных для оценки кредитных рисков заемщика, что ускоряет процедуру скоринга и позволяет компаниям получать кредиты буквально за несколько дней. Эта тенденция усилится».

Павел Сигал добавляет, что в этом году очевидным трендом является ликвидация многих препятствий для кредитования МСБ. «Минфин, в частности, снизил минимальный порог кредитования бизнеса с 3 млн. до 500 тыс. руб., а ЦБ ведет политику снижения ключевой ставки, — поясняет он. — Во втором полугодии есть основания ждать снижения в диапазоне от 0,25 до 0,75 процентных пункта, что сделает деньги более доступными».

В случае дальнейшего снижения ключевой ставки банки смогут уменьшить процентные ставки по кредитам. «Во втором полугодии 2019 г. мы ждем повышения спроса на кредиты благодаря снижению ставок и восстановлению деловой активности, в том числе — вследствие реализации крупных национальных проектов. Ставки по кредитам юрлицам во втором полугодии 2019 г. могут снизиться на 0,25 процентных пункта вслед за снижением ключевой ставки. Темпы роста совокупного кредитного портфеля в 2019 г. мы прогнозируем на уровне около 8%», — говорит Дмитрий Монастыршин.

Елена Потемкина считает, что у крупных банков темпы роста кредитования предприятий будут выше, поскольку сохранится тенденция к переходу заемщиков на обслуживание в более крупные банки, которые имеют доступ к различным источникам фондирования и готовы предложить более привлекательные ставки. «Снижение ключевой ставки в этом году и ожидания того, что этот тренд продолжится, несомненно, окажут влияние и на стоимость кредитов бизнесу: можно ожидать, что ставки также будут снижаться, — добавляет представитель «Альфа-Банка».

Лариса Туишева прогнозирует, что среди заемщиков в южных регионах будет расти доля предприятий-экспортеров: «Драйвер несырьевого экспорта – пшеница, Россия стала мировым лидером по поставкам этого вида зерновых. В связи с этим укрепится тенденция к кредитованию предприятий-экспортеров. Ростовская область является регионом с высоким экспортным потенциалом. Потребность в заемных средствах у компаний-экспортеров – один из факторов роста темпов кредитования в регионе», — считает она.

По словам Сергея Штоля, одной из главных задач банка на сегодняшний день является работа с малым и средним бизнесом. «Мы ожидаем активный рост кредитования в этих сегментах. Будет ли Юг выгодно отличаться от других регионов страны? У каждого региона есть своя экономическая и отраслевая специфика. Являясь аграрным экспортным центром, Юг, безусловно, силен в кредитовании этого сегмента экономики», — резюмирует он.

Планы российского правительства амбициозны: к 2024 году довести объем льготных кредитов для МСБ до 10 трлн руб. У ЮФО, по мнению экспертов, есть все предпосылки, для того чтобы удержать позицию в топ-5.

Иван Демидов