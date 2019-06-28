Камеры увидели бизнес

В последние годы услуги видеонаблюдения, как и большинство других IT-сервисов, развиваются в направлении перехода на облачные платформы. Этому способствует стремление бизнеса снизить капитальные затраты: облачные решения позволяют избежать крупных закупок дорогостоящего оборудования. Кроме того, провайдеры таких платформ, в отличие от большинства пользователей, располагают возможностями для непрерывного совершенствования своих продуктов. В частности, услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» за время своего развития стала для клиентов сегмента b2b инструментом повышения эффективности их бизнеса.

Облака против «железа»

Помимо традиционной функции обеспечения безопасности и фиксирования инцидентов, сервис позволяет решать ряд других практических задач — от повышения исполнительской дисциплины сотрудников до регулирования очередей в клиентских зонах и даже контроля за производственными процессами на промышленных предприятиях.

«Облачные сервисы сейчас более востребованы, чем “железные” решения,— отмечает директор по работе с корпоративным и государственным сегментом Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Грибков.— IP-камеру для подключения к облачной платформе можно как купить, так и взять в аренду, в то время как создание полноценной собственной системы видеонаблюдения потребует закупки и камер, и дорогостоящего серверного оборудования для хранения архива видеозаписей».

Традиционно снижение капитальных затрат является одним из ключевых преимуществ облачных технологий. В случае с облачным видеонаблюдением есть еще один немаловажный фактор роста спроса на данный сервис. Видеонаблюдение расширяет свой функционал далеко за пределы охранных систем. Архивы записей становятся для бизнеса источником самой разнообразной информации — о действиях сотрудников, поведении клиентов и т. д. Облачный сервис видеонаблюдения «Ростелекома» включает в себя инструменты для видеоаналитики, которые позволяют вести подсчет числа посетителей, определять их половозрастной состав, выявлять предпочтения покупателей и т. д. На основе полученных данных облачная платформа формирует графики, диаграммы, сводные таблицы и тепловые карты помещений (визуализирует наиболее и наименее посещаемые зоны). Эту информацию можно использовать для проведения маркетинговых исследований, управления очередью, формирования торговых зон и т. п. При этом для полноценной обработки таких данных необходимо мощное дорогостоящее оборудование. С точки зрения малого бизнеса, приобретение такого оборудования экономически неэффективно. Поэтому стремление пользоваться современными ИТ-сервисами становится для небольших компаний дополнительным стимулом использовать видеонаблюдение по облачной модели.

Главное — связь

В этих условиях, с точки зрения инфраструктуры, на первый план выходит не специализированное оборудование для видеонаблюдения — его выбор на рынке достаточно обширен, а каналы связи с высокой пропускной способностью, необходимой для передачи «тяжелого» контента, к которому относятся видеозаписи. Поэтому «Ростелеком», располагающий самой развитой сетью передачи данных в России, действительно имеет все возможности для развития данного направления своего бизнеса. Тем более что у компании уже накоплен достаточно обширный опыт реализации конкретных проектов на базе своей облачной платформы для видеонаблюдения. Например, «Ростелеком» занимался обеспечением видеонаблюдения на пунктах сдачи ЕГЭ по всей России. В Ростовской области позиции компании еще прочнее, поскольку именно «Ростелеком» строил аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в преддверии чемпионата мира по футболу. На данный момент идет работа по внедрению систем «Умный город», соответствующее соглашение уже заключено с администрацией Таганрога.

Кроме того, немаловажный опыт развития видеонаблюдения «Ростелеком» накопил в b2c-сегменте. В апреле нынешнего года компания сообщила о подключении в России 100 тыс. видеокамер в составе систем «Умный дом»; их эксплуатируют частные абоненты. В Ростовской области в прошлом году было совершено около 4 тыс. таких подключений. Возможность предоставить качественные каналы связи становится главным конкурентным преимуществом и в розничном, и в корпоративном сегментах этого рынка.

«Когда мы реализуем проект облачного видеонаблюдения “под ключ”, то строим каналы связи для передачи данных с камер по проводам или по Wi-Fi,— говорит Александр Грибков.— Количество объектов, на которых они могут быть установлены, не ограничено. При этом наша система — это ОТТ-решение, она может работать с любым поставщиком интернет-доступа. Но использование собственных каналов связи дает нам возможность нести полную ответственность за работу системы».

Простой старт

В «Ростелекоме» отмечают, что начать использовать облачное видеонаблюдение можно в самые сжатые сроки. Специалисты провайдера произведут профессиональный монтаж видеокамер в течение суток, предварительно изучив территорию клиента для выбора оптимальных мест размещения оборудования. На то, чтобы настроить камеру со смартфона или компьютера, требуется всего две минуты. Как уже говорилось выше, не потребуются и большие финансовые вложения: камеры можно взять в аренду или купить в рассрочку. Единственной статьей затрат станет абонентская плата за доступ к платформе видеонаблюдения «Ростелекома», которая составляет от 300 руб. в месяц. При этом у клиента есть возможность выбрать один из четырех тарифных планов — в зависимости от того, насколько полно он собирается использовать функционал системы.

Хранить видеозаписи можно как на собственных серверах, так и в центрах обработки данных «Ростелекома». Во втором случае срок их хранения составит от трех до 90 дней. При этом система может делать с видеозаписей скриншоты и формировать дайджесты событий. Получить доступ к контенту можно через мобильное приложение или по ссылке через браузер. Любой фрагмент видеозаписи можно загрузить на устройство пользователя.

Широкие возможности облачная платформа «Ростелекома» предоставляет клиентам и с точки зрения управления системой видеонаблюдения. Благодаря тому что местоположение камер указано на карте, у пользователя есть возможность объединять их в группы, удаленно управлять их микрофонами, пользоваться голосовой связью по схеме push-to-talk (позволяет отправлять на камеру голосовые сообщения, которые она воспроизведет), просматривать изображения с нескольких камер на одном экране и т. п. О тех или иных событиях, зафиксированных камерами, система извещает пользователя с помощью push-уведомлений.

Не просто экраны

Сегодня видеонаблюдение — комплексная услуга, выходящая далеко за пределы устаревшей модели, которая предусматривала напряженный визуальный контроль за несколькими экранами специально обученным сотрудником. Современный сервис позволяет в автоматическом режиме анализировать изображение и звук с камер и немедленно информировать пользователя о нештатных ситуациях. Кроме того, программное обеспечение, входящее в состав платформы облачного видеонаблюдения «Ростелекома», позволяет в режиме реального времени осуществлять интеллектуальный контроль активности в зонах, требующих повышенного внимания. Благодаря этому видеонаблюдение решает целый ряд задач. Его наличие повышает уровень исполнительской дисциплины сотрудников, обеспечивает контроль качества обслуживания клиентов, позволяет повысить эффективность проверок работы персонала, в частности за счет дистанционного наблюдения в режиме онлайн за работой «тайных покупателей» и т. д. Архив видеозаписей, в свою очередь, является ценным источником данных для разрешения конфликтных ситуаций.

«В настоящее время наибольший спрос на услугу “Видеонаблюдение” мы отмечаем со стороны малых торговых предприятий,— говорит Александр Грибков.— Для них это в первую очередь инструмент борьбы с кражами. Неоднократно видеозаписи, хранящиеся на нашей платформе, становились основой для розыска преступников».

Разумеется, возможности применения интеллектуального видеонаблюдения торговлей не ограничиваются. Данный сервис используется и в сельском хозяйстве — для отслеживания событий на полях, пастбищах и т. д., и в ЖКХ — для выявления аварий. В промышленности видеонаблюдение уже применяется как средство контроля за технологическими процессами.

«“Ростелеком” готов работать с компаниями любых размеров,— сообщил Александр Грибков.— Наше облачное видеонаблюдение — это комплексная услуга, которую мы предоставляем в том числе там, где другие участники рынка этого сделать не могут».