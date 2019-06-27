Какие тенденции появились в южнороссийском рекрутменте за последнее время?

Надежда Неелова

Руководитель группы консультантов по подбору персонала ANCOR FinTech

- Самые заметные изменения за минувший год произошли в IT-сфере. Количество запросов на подбор персонала увеличивается ежедневно. На одного квалифицированного разработчика приходится от 3 до 6 предложений о трудоустройстве.

IT — уже давно не обособленное направление, а фундамент для бизнеса в любом секторе экономики. Наиболее перспективными направлениями считаются искусственный интеллект, IoT (интернет вещей), VR, AR, MR (виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная реальность), Big Data (технологии обработки больших массивов данных), информационная безопасность, криптовалюты, Blockchain, облачные технологии.

По мере развития некогда небольшим южным IT-компаниям становятся нужны не только разработчики, но и проектные менеджеры, специалисты по работе с клиентами, контент-маркетологи и аналитики, QA-инженеры и 3D-дизайнеры. Спрос на этих специалистов значительно вырос в этом году. Кроме того, растет спрос на IT-рекрутеров, которые смогут оперативно пополнять ряды сотрудников, и HR-директоров, которые выстроят грамотную систему управления персонала, будут заботиться о мотивации, удержании сотрудников, принятии корпоративных ценностей и повышении лояльности к бренду работодателя.

«Специалисты из будущего» востребованы уже сейчас. Это AI-разработчики, Data Scientist, Data Analyst, UX/UI-дизайнеры, AR-разработчики, Scrum- и Agile-специалисты, специалисты в облачных технологиях, машинном обучении, мобильные разработчики, Backend- и Frontend-разработчики, Web-разработчики.

Южный IT-рынок, несмотря на хорошую базу подготовки специалистов, не может удовлетворить всех потребностей бизнеса. По-прежнему ощущается острый дефицит специалистов и, как следствие, компании все чаще «перекупают» ценных сотрудников.

Если говорить о других трендах, мы видим, что на индустриальных предприятиях южного региона ощущается нехватка инженеров-конструкторов. Работодатели пытаются решить эту проблему, перемещая специалистов из Нижнего Новгорода, Тольятти, Ульяновска и республики Татарстан. Однако этих инженеров больше привлекает переезд в Москву и Санкт-Петербург, чем в Ростов-на-Дону. Им интересны вакансии в крупных западных компаниях: международные работодатели предлагают больший доход.

Елена Броканс

Руководитель обособленного подразделения Coleman Services в Ростове-на-Дону

Состояние рынка труда — это отражение экономической ситуации. В 2018 году на количество и характер запросов на подбор персонала большое влияние оказали крупные спортивные мероприятия: чемпионат мира по футболу, «Формула–1» в Сочи.

Благодаря этим событиям, появилось большое число вакансий. Несмотря на то что проекты носили временный характер, кандидаты активно направляли нам резюме на различные позиции, стремясь внести свой вклад в организацию турниров, вошедших в мировую историю спорта.

В 2019 году наблюдается более спокойный темп подбора персонала. По итогам первого квартала мы отмечаем небольшой рост заработных плат и особый спрос на кандидатов в сфере IT, логистики, строительства, в фармнаправлении и продажах.

Разница в зарплатах между российскими и иностранными компаниями составляет от 18% до 24% для позиций от начальной до уровня линейных руководителей. Зарплата в иностранных компаниях растет в среднем на 3% быстрее, чем в российских.

Cпрос на IT специалистов особенно высок в последние 2 года. Компании готовы перекупать сотрудников, мир все больше оцифровывается и автоматизируется, поэтому профессионалы из этой сферы нужны все более широкому спектру отраслей экономики.

Выросла востребованность DevOps-инженеров, доля фулстек-разработчиков увеличилась в два раза за последние 2 года, наблюдается более чем двукратный рост спроса на специалистов по data science - анализу данных или машинному обучению. Больше всего увеличилось количество вакансий по фронтенд-разработке, и спрос на таких специалистов продолжает расти: за два года он составил 19,5%.

У многих компаний складывается не всегда верное представление о том, какой именно работник им нужен. Заказчики выставляют высокие требования к IT- специалистам. Но чаще всего эти работодатели не понимают, что таким «звездам» они не нужны (слишком мелкие и незначительные для них проекты). И даже если постараться перекупить такого специалиста, то длительность его работы, вероятнее всего, не превысит и года.

Если говорить о топ-менеджерах, предложения и размер оплаты их труда остаются практически без изменений в последние 2 года. Отмечается высокая конкуренция среди высшего менеджмента — заказчик имеет возможность выбирать из кандидатов.

Екатерина Токарева

Региональный директор Kelly Services CIS

Чаще всего компании ищут специалистов, причем обращают внимание на универсальных сотрудников, обладающих широким спектром так называемых soft skills. Узких специалистов ищут реже. Кроме того, продолжается снижение спроса на руководителей.

Поступает много запросов на временный персонал, так как в целях экономии компании оптимизируют структуру, сокращают штаты, отдают часть функций на аутсорсинг и привлекают сотрудников на проекты, а не на постоянную работу.

Что касается массового подбора персонала, уменьшился спрос на работников розничной торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса. Это также связано с оптимизацией бизнес-процессов. Подобное происходит, например, в том случае, когда работодатель объединяет в одной должности функции мерчандайзера и торгового представителя.

Работодатели готовы сокращать штаты, но снижения заработных плат мы не видим. Думаю, в этом и в следующем году уровень окладов менеджеров высшего звена будет превышать 300 тыс. руб.

Продолжает активно развиваться наем в IT-компании и в смежные отрасли, такие как, например, e-commerce или производство продуктов на стыке телекома и IT. Это связано с диджитализацией различных отраслей экономики.

Подготовила Елена Шепелева