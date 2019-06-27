Дорога в облака

Облачные сервисы становятся все популярнее среди небольших компаний со скромными бюджетами на IT-инфраструктуру. Провайдеры услуг развивают их качественно: в составе сервисов появляются функции на базе искусственного интеллекта и других передовых технологий. На юге страны особенно востребована видеоаналитика, позволяющая контролировать потоки посетителей в торговле и HoReCa, а также автоматически анализировать состояние здоровья скота и почв для компаний из АПК.

Недорогой взлет

Переход IT-платформ в облачный формат — одна из наиболее заметных тенденций современного рынка информационных технологий. Главные преимущества отказа от собственной инфраструктуры в пользу «облаков» — возможность компаний избежать затрат на создание собственных центров обработки данных, требующих закупки дорогостоящего оборудования. Кроме того, облачные системы, в отличие от своих «железных» аналогов, легко масштабируются: их мощность можно оперативно повысить при росте нагрузки на IT-инфраструктуру компании, а при ее снижении — также оперативно отказаться от невостребованных сервисов.

Аналитики компании IDC в своем прогнозе называют несколько основных факторов роста спроса на «облачные» сервисы в России. Среди них: необходимость повышать мобильность бизнеса – делать доступными IT-ресурсы компаний с мобильных устройств сотрудников и руководителей; потребность в гибких информационных системах при трансформации бизнес-процессов; снижение стоимости владения, а также решение проблемы временной нехватки вычислительных мощностей.

Пока Россия отстает от стран-лидеров по уровню развития «облачного» направления. Генеральный директор компании SberCloud, занимающейся продвижением облачных сервисов Сбербанка, Александр Сорокоумов в интервью агентству «Прайм» оценил уровень проникновения «облаков» в общем потреблении IT-услуг в России в 3-4%. В развитых странах этот показатель, по его данным, составляет около 45%. Эксперт подчеркнул, что у данного направления в России — большие возможности для развития.

Согласно исследованию iKS-Consulting, в прошлом году объем российского рынка облачных услуг вырос на 25%, достигнув 68,5 млрд руб. При этом агентство прогнозирует, что в дальнейшем рынок будет расти теми же темпами — до 83 млрд руб в нынешнем году.

По данным исследования, проведенного экспертным центром инфраструктурных отраслей HeadWork Analytics (HWA), самый быстрый рост демонстрируют услуги для среднего, малого и микробизнеса: их потребление растет в среднем на 40% в год. На данный сегмент приходится около половины российского рынка «облаков»; небольшие компании тратят на подобные услуги более 35 млрд руб в год.

По данным HWA, 94% рынка облачных услуг для малого и среднего бизнеса приходится на сервисы SaaS (Soft as a Service — софт как услуга, — прим. авт.), то есть, на аренду тех или иных бизнес-приложений. Так, более 50% рынка занимают облачные версии финансовых программных пакетов, в частности, 1С. Еще 14% — виртуальные АТС, 9% — CRM-системы.

Оставшиеся 6% рынка делят между собой сервисы IaaS (Infrastructure as a Service — инфраструктура как услуга) и PaaS (Platform as a Service — платформа как услуга). В первом случае речь идет об аренде вычислительных мощностей и пространства для хранения данных в ЦОДах провайдеров облачных услуг; во втором — о предоставлении пользователю программной среды — операционных систем, систем управления базами данных и т. д. — для тестирования его собственных разработок.

От общения до наблюдения

По оценке отраслевого портала TAdviser, в мировых масштабах в топ-5 игроков «облачного» рынка входят Microsoft, Google, Amazon, IBM и Oracle. В то же время возможность использования облачных услуг напрямую зависит от доступа к каналам передачи данных, поэтому неудивительно, что на этом рынке также ведут наступление операторы связи. Отечественные игроки телекоммуникационного рынка на протяжении последних нескольких лет последовательно высказывают намерение перейти от бизнеса, состоящего исключительно в предоставлении клиентам каналов связи, к предоставлению комплексных IT-услуг. В данный момент в продуктовых портфелях крупных провайдеров довольно много облачных сервисов, и операторы активно работают над их продвижением.

«Ростовские компании активно используют видеонаблюдение, виртуальные АТС и виртуальные центры обработки данных, — говорит директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов. — С каждым годом динамика потребления облачных сервисов растет, в среднем, на 60%. И это логично: компании понимают, насколько проста и доступна работа с облачными сервисами и видят реальную экономию с первых дней использования».

Директор ростовского отделения компании «МегаФон» Алексей Барков также называет среди наиболее востребованных на юге России облачных услуг виртуальную АТС, которая интегрируется в программное обеспечение, используемое клиентом, и не требует дополнительных вложений.

«Компании не нужно закупать дорогостоящее оборудование и арендовать новые площади под него, — объясняет господин Барков. — Если клиент организует собственный стационарный call-центр по обслуживанию клиентских звонков, то с учетом приобретения оборудования и найма сотрудников, бюджет этого проекта может превысить 100 тыс. руб. только на старте. За эту же сумму к «Виртуальной АТС» вы сможете подключить тысячу сотрудников».

Сергей Мордасов отмечает, что для клиентов главным преимуществом «облаков» остается сервисная модель обслуживания . «Больше не нужно инвестировать в оборудование, — объясняет он. — Мы ведь не строим ресторан, для того чтобы регулярно обедать. Так и здесь: клиент получает все возможности сервиса, используя удаленный доступ к технологиям провайдера. При этом сервисы постоянно обновляются и совершенствуются, не требуя дополнительных затрат со стороны клиента», — резюмирует господин Мордасов.

Поле, трубы, искусственный интеллект

Компании, работающие в сфере автоматизации, также создают собственные облачные платформы для использования в разнообразных отраслях. Обширное распространение данная схема работы получила, например, в сельском хозяйстве и ЖКХ. Операторы по заказу клиентов устанавливают датчики, видеокамеры и другое оборудование для контроля за определенными показателями. Информация с оборудования поступает по различным каналам связи в ЦОД провайдера, где становится доступна пользователю через облачную платформу. «У нас есть ряд проектов с животноводческими хозяйствами в Краснодарском крае и Поволжье по контролю за скотом, — рассказывает директор департамента M2M/IoT компании МТС Сергей Иревли. — Датчики закрепляются на ухе коровы и позволяют через «облако» отслеживать ее местоположение и даже контролировать самочувствие животного. Кроме того, мы получали запросы на то, чтобы с помощью видеокамер, к которым у клиента также есть доступ через облачную платформу, отслеживать, насколько наполнены кормушки у животных в стойлах».

В ЖКХ необходимость создания облачных платформ тесно связана с постепенным проникновением на этот рынок «умных» датчиков, которые снимают данные о потреблении коммунальных ресурсов и передают их оператору. В «облаках» эта информация доступна управляющим организациям и самим потребителям. По оценке Александра Шипулина, соучредителя ростовской компании «Аура 365» (производит и устанавливает «умные» счетчики воды и электроэнергии), использование таких решений позволяет снизить расходы энергоресурсов в многоквартирных домах на 30—40%. «Мы можем собирать информацию с удаленных устройств и предоставлять клиенту доступ к облачной базе данных и сервисам управления системой через приложение на компьютере или мобильном устройстве, — объясняет господин Шипулин».

Рынок «облаков» развивается не только количественно, но и качественно: на него проникают «сквозные» технологии, в частности, машинное обучение и искусственный интеллект. В частности, МТС в своей телемедицинской платформе для врачей реализует функцию предварительного автоматизированного анализа полученной от пациента информации. Это позволяет сформировать предварительный список наиболее вероятных диагнозов. При этом право определять дальнейшую тактику остается за врачом.

Безопасность в облаках

Наряду с факторами, стимулирующими проникновение облачных сервисов на IT-рынок, существует и ряд препятствий. Главное — опасения предпринимателей, касающиеся передачи коммерческой информации третьим лицам. По данным SAP СНГ, такие соображения высказывают более 70% потенциальных пользователей облачных услуг. Впрочем, провайдеры утверждают, что готовы гарантировать клиентам защиту их информации. «Мы, например, обеспечиваем высочайший уровень безопасности при передаче и хранении данных — их защитой занимается специальное подразделение компании, — объясняет Сергей Мордасов. — Недавно у нас появился новый облачный продукт для среднего и малого бизнеса — «Единая платформа сервисов кибербезопасности». Он гарантирует защиту ИТ-инфраструктуры, интернет-сайта и любых приложений клиента от сетевых угроз и вредоносного ПО». По словам господина Мордасова, в связи с ростом популярности облачных услуг, компания постоянно развивает свою телекоммуникационную ифраструктуру: строит магистральные и локальные оптоволоконные сети, вводит новые серверные мощности, разрабатывает новое ПО и сервисы кибербезопасности.

Сергей Ухабов