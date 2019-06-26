РБК: начальник УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, заместитель главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника издания, в настоящее время господин Петухов находится в отпуске. Приказ о его увольнении пока не подписан.

Напомним, 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Следствие не нашло доказательств его вины и освободило корреспондента от уголовной ответственности. В отношении оперативников, участвовавших в задержании Ивана Голунова, инициировали внутреннюю проверку. По ее итогам были выявлены нарушения, дело направили в прокуратуру.

Полицейских вызвали на опрос в столичное управление МВД на Петровке, 38. Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с представителями руководства УВД по ЗАО и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве. После этого были уволены два генерала полиции.

О деле Ивана Голунова — в материале “Ъ”.