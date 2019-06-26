ТАСС: «Аэрофлот» продал 36 тысяч билетов в Грузию с вылетом до конца года

Компания «Аэрофлот» продала 36 тыс. билетов в Грузию с вылетом до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. При этом из-за отмены авиасообщения с государством остается еще 2 тыс. свободных мест на рейсы до 8 июля. Желающие пассажиры смогут обменять билеты на более раннюю дату.

Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста во время визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента (согласно регламенту).

В последующие дни протесты продолжились, в результате чего спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку, а ближайшие парламентские выборы решено было провести по пропорциональной системе с нулевым барьером. Однако акции все еще продолжаются.

21 июня президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. В Кремле заявили, что эту меру отменят тогда, когда в Грузии утихнут «русофобские настроения», не уточнив сроки запрета.

Об экономических последствиях временного прекращения полетов в Грузию читайте в материале “Ъ” «Завтрак без туриста».