На акции против полицейского произвола в Санкт-Петербурге задержали трех человек

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте проходит акция против незаконных преследований журналистов и активистов, организатором которой является молодежное движение «Весна». Акция не была согласован с властями, причиной отказа стало проведение мероприятия для выпускников «Алые паруса».

Как передает корреспондент “Ъ”, в акции участвуют 30–40 человек. Полиция просит участников акции не нарушать общественный порядок. Задержаны три человека. Двое из них стояли с плакатом против президента России Владимира Путина.

За проведением акции на месте следит замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Баранов.

Отметим, что одновременно в этом же месте проходит уличный концерт, а сам Невский проспект перекрыт для автомобилей и общественного транспорта: в 22:00 в городе начнется официальная часть праздника школьников «Алые паруса». Полицейские не раз напоминали об этом активистам, призывая «не портить школьникам праздник».

Акции проходят в Москве и других городах России. Там они были согласованы.

Мероприятия проводятся на фоне дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого заподозрили в сбыте наркотиков, но затем освободили от уголовной ответственности из-за отсутствия доказательств. После этого дела были уволены два генерала полиции. Также участники акции требуют прекращения дел в отношении фигурантов «Нового Величия», «Сети», а также Азата Мифтахова, Анастасии Шевченко и других политических заключенных.

Напомним, 12 июня в Москве прошел несогласованный марш в поддержку Ивана Голунова. Акция сопровождалась жесткими задержаниями.

Как проходила акция протеста в Москве 12 июня, читайте в материале “Ъ”.

О деле Ивана Голунова — в публикации “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».

Марина Царева, Санкт-Петербург