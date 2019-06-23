Трамп заявил, что Иран хочет переговоров с США

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран хочет вести переговоры. Так он ответил на вопрос журналиста NBC News о том, какой сигнал подал Тегеран, сбив американский беспилотник. «И я думаю, что они хотят заключить сделку. И моя сделка — ядерная»,— добавил господин Трамп.

«Я не думаю, что им (Ирану.—“Ъ”) нравится положение, в котором они находятся. Их экономика абсолютно разрушена»,— сказал американский лидер.

В ходе интервью Дональд Трамп также отметил, что у Ирана не может быть ядерного оружия, поскольку он «использовал бы его». «У них никогда не будет ядерного оружия»,— повторил глава США. Он добавил, что ему все равно, с кем общаться на переговорах — с президентом или аятоллой.

Напомним, отношения Вашингтона и Тегенарана обострились на этой неделе после того, как иранские военные сбили американский беспилотник. По их мнению, он нарушил воздушную границу страны. США затем опубликовали траекторию полета беспилотника, из которой следовало, что дрон находился в международном пространстве. Президент США Дональд Трамп назвал действия Ирана «большой ошибкой» и санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение ее в последний момент из-за того, что его жертвами станут 150 человек. Он затем добавил, что не исключает применение военной силы в отношении Ирана. При этом иранский военачальник предостерег США от развязывания конфликта, чтобы не рисковать жизнями американских военнослужащих.

Подробнее о развитии конфликта читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп предложил Тегерану выбрать путь дружбы и процветания».