Иранский военачальник предостерег США от начала войны

Глава единого штаба командующих вооруженными силами Ирана Голям Али Рашид (Gholam Ali Rashid) предостерег Вашингтон от начала войны с республикой, его слова приводит агентство Fars. «Правительство США должно действовать ответственно и избегать ошибочного поведения регионе, чтобы защитить жизни американских военнослужащих и не подвергать их опасности»,— отметил господин Рашид на выступлении в Тегеране.

По его словам, конфликт в регионе может тянуться неограниченное количество времени, а Иран будет защищать свой народ «от любой угрозы и агрессии». «Одних слова недостаточно для того, чтобы предотвратить войну, скорее, здесь нужна решимость и правильные действия»,— добавил Голям Али Рашид.

Напомним, отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились на этой неделе после того, как иранские военные сбили американский беспилотник. По их мнению, он нарушил воздушную границу страны. США затем опубликовали траекторию полета беспилотника, из которой следовало, что дрон находился в международном пространстве. Президент США Дональд Трамп назвал действия Ирана «большой ошибкой» и санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение ее в последний момент из-за того, что его жертвами станут 150 человек. Он затем добавил, что не исключает применение военной силы в отношении Ирана.

Подробнее о развитии конфликта читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп предложил Тегерану выбрать путь дружбы и процветания».