Курбан Бердыев создаст детско-юношескую академию футбола Татарстана

Министерство спорта Татарстана совместно с бывшим главным тренером футбольного клуба «Рубин» Курбаном Бердыевым создадут в Казани детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Как говорится в сообщении пресс-службы президента Татарстана, «организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста» господину Бердыеву предложил Рустам Минниханов на встрече, состоявшейся в Доме правительства Татарстана в четверг. Президент республики выразил уверенность, что «академия выведет подготовку наших юных футболистов на качественно новый уровень».

Глава региона пообещал, что республика построит для академии пять легких тренировочных манежей: два - в Казани и по одному - при филиалах.

«В ближайшее время Министерству спорта Татарстана совместно с Курбаном Бердыевым предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии», - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что Рустам Минниханов на встрече в благодарность «за многолетнюю плодотворную работу на благо футбола республики» вручил Курбану Бердыеву «именной кий» с символикой Чемпионата мира по футболу-2018 и пожелал «успехов в новом интересном деле».

Как сообщал «Ъ-Казань», руководство и спонсоры футбольного клуба «Рубин» отправили Курбана Бердыева в отставку с должности главного тренера команды до истечения срока контракта, предполагающего годовую зарплату в €3 млн. Поводом стало то, что «Рубин» в этом сезоне показал свой худший результат в современной истории Российской премьер-лиги: команда заняла 11-место в турнирной таблице, заработав 36 баллов при семи победах, 15 ничьих и восьми поражениях.

Обязанности главного тренера «Рубина» были возложены на главного тренера молодежной команды футбольного клуба Романа Шаронова.

Власти Татарстана некоторое время заверяли, что господин Бердыев не был отправлен в отставку, ссылаясь на отсутствие официальной информации об этом, а сам он говорил о готовности работать главным тренером за «существенно» меньшие деньги.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"