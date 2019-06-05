Курбана Бердыева отправили в отставку с поста главного тренера «Рубина»

Руководство и спонсоры футбольного клуба «Рубин» отправили главного тренера команды Курбана Бердыева в отставку до истечения срока контракта, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, менеджмент недоволен результатами клуба при зарплате господина Бердыева в €3 млн в год.

Напомним, первые сообщения об отставке главного тренера «Рубина» появились в мае. При этом господин Бердыев заявлял, что готов на «существенное понижение» своей зарплаты. «Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки и у нас еще год контракта с клубом»,— объяснял тренер.

Как писал “Ъ-Казань”, казанский клуб «Рубин» в этом сезоне показал свой худший результат в современной истории Российской премьер-лиги. Команды заняла 11-место в турнирной таблице, заработав 36 баллов при семи победах, 15 ничьих и восьми поражений.

“Ъ-Казань”