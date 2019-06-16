Болтон заявил, что Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт. «Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро.— “Ъ”) очень грубо распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев испытывали голод, Мадуро передал России $209 млн по оборонному контракту, чтобы купить ее постоянную поддержку»,— написал господин Болтон в Twitter.

«Венесуэльцы хотят настоящего демократического управления, а не репрессий»,— добавил советник. При этом он не уточнил, когда и на каких условиях был заключен контракт.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении Николаса Мадуро и еще нескольких официальных лиц из-за притеснения политических оппонентов.

Напомним, в январе в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. США признали временным президентом республики оппозиционного политика, главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Также их поддержали Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, а также большинство стран ЕС. Николаса Мадуро считают легитимным президентом Россия, Китай, Куба и Мексика.

Накануне, 12 июня, стало известно, что Николас Мадуро собирается посетить Москву. Российская сторона эту встречу пока не подтверждает и говорит о ней очень сдержанно. В последний раз венесуэльский президент был в Москве в декабре 2018 года.

Зачем венесуэльскому президенту нужен этот визит — в материале “Ъ FM”.