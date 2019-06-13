Николас Мадуро собрался в Россию за поддержкой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро собрался посетить Россию. Его визит в своем официальном Twitter неожиданно анонсировал венесуэльский МИД. При этом в Москве высказались по этому поводу сдержанно. Замглавы российского дипведомства Сергей Рябков визит Мадуро пока не подтверждает. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о приезде главы Венесуэлы. Состоится ли этот визит и в чем его цель?

Профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец считает, что Москва не торопится анонсировать встречу с Мадуро, потому что пока не знает, стоит ли в открытую его поддерживать: «К примеру, в 2017 году, когда Мадуро приезжал в Москву, Россия подтвердила визит практически накануне. Поэтому такое в практике уже бывало. Но сейчас мне кажется, что это связано с тем, что наша страна пока не определились до конца, какой линии придерживаться дальше в отношениях с ним. Мы не очень понимаем, каковы перспективы самого господина Мадуро. То, что он неэффективный менеджер, в общем, ясно. Не все международники его поддерживают. И в этой ситуации, я думаю, не может не просчитываться вариант, а как бы сделать так, чтобы сохранить действующую систему, но не оказывать ему поддержку напрямую».

Политический кризис в Венесуэле начался почти полгода назад. В стране фактически установилось двоевластие. Глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом республики, его поддержали несколько латиноамериканских стран и США. Россия осталась на стороне действующего президента Николаса Мадуро. Договориться по поводу Венесуэлы у Москвы и Вашингтона пока не получается. Визит Мадуро в Россию вряд ли что-то изменит в этом раскладе, считает глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов: « Мадуро сейчас визит в Россию очень нужен, чтобы показать, что у него мощные тылы, что его поддерживает Москва и Владимир Путин лично. Ситуация в Венесуэле очень странная: она, так сказать, замерла, смены власти не получилось, так что он ищет возможности укрепить свои позиции. Россия не отказывается от поддержки Венесуэлы, не собирается это делать.

Никаких сдвигов в российско-американских отношениях не заметно, поэтому исходить из того, что какое-то действие может сказаться на них, довольно бессмысленно.

Соединенные Штаты пребывают в некоем замешательстве, потому что их линия в Венесуэле явно провалилась. Скоро уже полгода, как Дональд Трамп торжественно объявил о признании Гуайдо президентом, а Мадуро объявил низложенным — и все, ничего не произошло. Дважды серьезные попытки организовать переворот не удались».

Последний раз Николас Мадуро приезжал в Москву в конце прошлого года. Он провел переговоры с Владимиром Путиным и заявил, что Венесуэла и Россия заключили контракты на $6 млрд инвестиций.

Илья Сизов