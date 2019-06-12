Власти Венесуэлы анонсировали скорый визит Мадуро в Россию

Власти Венесуэлы объявили, что в скором времени президент Николас Мадуро посетит Россию. «Скоро мы увидим президента Николаса Мадуро в России, подписывающим новые соглашения на благо народа»,— цитирует ТАСС сообщение МИД Венесуэлы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока нет точной информации о возможном визите президента Николаса Мадуро в Россию.

Последний раз господин Мадуро приезжал в Москву с визитом в декабре 2018 года. Тогда президент Венесуэлы встречался со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В апреле в ходе протестов в столице Венесуэлы Каракасе на митинге в поддержку оппозиции произошла перестрелка с участием сил, защищающих господина Мадуро. По подсчетам НПО, более 300 человек пострадало, некоторые из них — от огнестрельных ранений. Глава венесуэльского Минобороны Владимир Падрино Лопес утверждал, что сторонники оппозиции снова пытались совершить госпереворот.

Подробнее о ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Венесуэльская оппозиция ждет помощи с севера».