Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро

Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц. Причиной этому послужило притеснение политических оппонентов режима, сообщает AP со ссылкой на пять источников.

Финансовые меры и ограничения в передвижении обсуждают Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды. Затем предполагается представить проект Европейскому совету. Два источника заявили агентству, что окончательное решение еще не принято.

В мае Министерство финансов США расширило санкции в отношении Венесуэлы. В санкционный список попали две компании и два танкера.

В апреле Вашингтон ввел санкции в отношении двух компаний, поставляющих нефть из Венесуэлы на Кубу, а также ограничения против венесуэльского Центробанка. Ранее под санкции подпала госкомпания Венесуэлы PDVSA, были арестованы венесуэльские активы на $7 млрд, а всем американским контрагентам запретили работать с компанией.

Напомним, кризис в Венесуэле обернулся в январе попыткой госпереворота. Президент США Дональд Трамп признал президентом республики главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.