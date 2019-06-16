Глава Пензенской области призвал удалять «фейки» о драке в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от надзорных органов блокировать фейковые новости, которые стали появляться после конфликта между русским и цыганским населением в селе Чемодановка.

«В России принят закон, который направлен на борьбу с такими фейк-новостями. Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценено соответствующими органами»,— цитирует господина Белозерцева пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, массовое распространение ложной информации началось в социальных сетях с момента конфликта в Чемодановке. «Не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной "карты"»,— добавил глава региона.

Напомним, в ночь с 13 июня на 14 июня в Чемодановке произошел конфликт между русским и цыганским населением. В результате стычки погиб один житель села, после чего около тысячи жителей Чемодановки вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5, требуя наказать виновных. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хулиганстве. Задержаны 15 человек. В Чемодановке и соседних селах введен запрет на продажу алкоголя.

Подробнее о конфликте в Чемодановке — в публикации “Ъ”.