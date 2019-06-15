В Москве удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии

В Москве удовлетворены мирным выходом из политического кризиса в Молдавии и ждут от Кишинева конструктивных шагов в развитии двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.

«Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии. В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями – решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны».

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий торгово-экономические отношения с Молдавией, заявил журналистам, что рад, «что благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима». «Надеюсь, что сформированной парламентской коалиции и новому правительству Молдовы и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране»,— добавил господин Козак. Также вице-премьер подчеркнул наличие с которой выступили Евросоюз, Россия и США, относительно урегулирования политического кризиса в Молдавии.

Политический кризис в стране разразился 8 июня, когда в парламенте появилась антиолигархическая временная коалиция социалистов и прозападный блок ACUM («Сейчас»), а правившая страной Демократическая партия Молдавии (ДМП) под руководством Владимир Плахотнюка объявила альянс незаконным. Конституционный суд (КС) Молдавии, все судьи которого являются назначенцами господина Плахотнюка, занял эту же позицию, сыграв ключевую роль в обострившемся противостоянии. В стране установилось двоевластие. 14 июня ДМП объявила о роспуске своего правительства. По информации местных СМИ, сторонники ушедшей в оппозицию партии начали покидать страну на частных самолетах. 15 июня КС пересмотрел свои же решения о незаконности новой власти.

Подробнее о том, как в Кишиневе была преодолена острая фаза политического кризиса, читайте в материале “Ъ” «На Молдавии мир клином сошелся».

О том, как Россия, ЕС и США на одну неделю превратились из противников в союзников, читайте в материале “Ъ” «На Молдавии мир клином сошелся».