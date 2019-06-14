Главные новости к утру 14 июня

В Конгресс США внесен законопроект, предполагающий санкции против «Северного потока-2» и других российских газопроводов. Автор инициативы сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал снизить зависимость Европы от российского газа.

Как узнал “Ъ”, в России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит 130 км/ч. Также рекомендуется сузить левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 до 3,5 м.

Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро. Стороны хотят отказаться от доллара из-за торговых разногласий с США.

Российским полицейским разрешили ездить на отдых в Турцию и Таиланд. Запрет на выезд за границу для сотрудников силовых ведомств был введен в 2014 году.

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о хищении средств и имущества «Трансаэро» появился новый фигурант. Под домашний арест заключен бывший главный бухгалтер перевозчика Андрей Ковалев. Он, по данным следствия, действовал в сговоре с уже находящимся в СИЗО бывшим арбитражным управляющим «Трансаэро» Михаилом Котовым и скрывающимся за границей экс-гендиректором авиакомпании Александром Бурдиным.

О предстоящих 14 июня событиях читайте в анонсе “Ъ”.