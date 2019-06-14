Главные анонсы 14 июня

В Бишкеке президент России Владимир Путин встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани. В этот же день состоится встреча лидеров России, Китая и Монголии для обсуждения вопросов трехстороннего сотрудничества. О предыдущей встрече Владимира Путина и Хасана Роухани

14 и 15 июня в Душанбе пройдет визит Владимира Путина. Президент России будет участвовать в V саммите глав государств — участников Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В пятницу состоится неформальный прием глав государств и правительств.

Планируется, что руководство Минфина представит премьер-министру России Дмитрию Медведеву доклад о мерах по решению вопроса о недопустимо медленном расходовании бюджетных средств на национальные проекты. В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. На его основании правительство утвердило 13 нацпроектов. Подробнее

В Москве состоится встреча представителей мэрии города и Либертарианской партии для обсуждения площадки проведения митинга в поддержку Ивана Голунова, запланированный на 23 июня. Ранее столичные власти не согласовали митинг на 23 июня предложили перенести на площадку в Сокольниках. 12 июня в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова. О том, как прошел марш

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассмотрит вопрос о приостановлении деятельности Андрея Сильнова на посту первого вице-президента организации.