Прокатная десятка

12–13 июня в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых новые «Люди в черном», драма Педро Альмодовара «Боль и слава», хоррор «Ма», байопик Ива Сен-Лорана «Величайший кутюрье» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Алексей Васильев: «В прокат выходит новый фильм Педро Альмодовара, получивший в Канне приз за лучшую мужскую роль. Антонио Бандерас играет в “Боли и славе” альтер эго самого Альмодовара — испанский режиссер снял фактически исповедальный фильм, впервые не прячась за яркие образы и лихо закрученный сюжет. И он — прекрасен».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Ничего не личного»
Кинокритик Станислав Ф. Ростоцкий: «Очередная серия приключений марвеловских “Людей Икс” — людей индиго со сверхспособностями. На этот раз они выходят в открытый космос, где хорошая девочка-мутант Джин Грей встречается со своей “миссис Хайд” и перевоплощается в Темного Феникса. Новый фильм франшизы оказался ровно тем, что и ожидалось: суповым набором из качественных спецэффектов и сносного юмора, разбавленным цитатами из оригинальных комиксов».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Мутанты с цитатами»
Обозреватель Борис Барабанов: «Есть подозрение, что кассовых рекордов, сравнимых с фильмом о группе Queen, “Рокетмен” не установит, причем не только в России. Дело не только в рейтинге R и цензуре, которая создала вокруг фильма негативный информационный фон. Дело в том, что и фильм, и персонаж, и музыкальное решение чуть более сложны, чем того требует предмет массового помешательства. Декстер Флетчер не высек своего героя из мрамора, он смешал его из слез, блесток, кокаина и водки и хорошенько взболтал, он поселил в его душе бесконечные сомнения и порочные страсти. Скорее всего, в прокате “Рокетмен” не переплюнет “Богемскую рапсодию”, зато Элтон Джон снова заработает на своих песнях. Он уже в выигрыше, хотя бы в силу того, что жив».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «“Рокетмен” для младшего возраста»
Как фильм подвергся редактуре в российском прокате — в материале “Ъ” «Элтон Джон лишился деталей биографии»
Как одевался Элтон Джон — в материале “Ъ-Стиль”
Кинокритик Юлия Шагельман: «В прокат выходит “Аладдин” Гая Ритчи — игровой ремейк классического диснеевского мультфильма 1992 года. Процесс его производства буквально на каждом этапе вызывал недовольство потенциальных зрителей и просто неравнодушной общественности. На еще не снятый фильм сыпались обвинения в “вайтвошинге”, “колоризме” и прочих тяжких грехах, а первые фото Уилла Смита в синем гриме Джинна не понравились решительно никому. Тем неожиданней оказалось, что ремейк вышел удачным и во многих отношениях».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Джинн в новом вкусе»