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Фото: El Deseo S.A.

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 15–16 июня

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12–13 июня в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых новые «Люди в черном», драма Педро Альмодовара «Боль и слава», хоррор «Ма», байопик Ива Сен-Лорана «Величайший кутюрье» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Люди в черном: Интернэшнл
Боль и слава
Ма
Величайший кутюрье
Люди Икс: Темный Феникс
Рокетмен
Домино
Годзилла 2: Король монстров
Тайная жизнь домашних животных 2
Аладдин
Люди в черном: Интернэшнл (Men in Black International, 2019)

Люди в черном: Интернэшнл

Режиссер: Ф. Гэри Грей
В ролях: Крис Хемсворт, Тесса Томпсон
Жанр: фантастика, боевик, комедия / Великобритания, США / 115 мин.
Слоган: «Вселенная расширяется»
В прокате: с 12 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «В новой части “Людей в черном” нет агентов Кея и Джея в исполнении Томми Ли Джонса и Уилла Смита — их место в строю заняли Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Кажется, создателям не помешал бы фирменный стиратель памяти, которым по-прежнему пользуются их герои,— он позволил бы зрителям постарше забыть об оригинальной трилогии Барри Зонненфельда, избежав тем самым бессмысленных сравнений и тоски по старым героям и добрым шуткам».
Боль и слава (Dolor y gloria, 2019)

Боль и слава

Режиссер: Педро Альмодовар
В ролях: Антонио Бандерас, Пенелопа Крус
Жанр: драма / Испания / 113 мин.
В прокате: с 12 июня

Кинокритик Алексей Васильев: «В прокат выходит новый фильм Педро Альмодовара, получивший в Канне приз за лучшую мужскую роль. Антонио Бандерас играет в “Боли и славе” альтер эго самого Альмодовара — испанский режиссер снял фактически исповедальный фильм, впервые не прячась за яркие образы и лихо закрученный сюжет. И он — прекрасен».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Ничего не личного»

Ма (Ma, 2019)

Ма

Режиссер: Тейт Тейлор
В ролях: Октавия Спенсер, Диана Сильверс, Джульетт Льюис
Жанр: хоррор, триллер / США / 99 мин.
Слоган: «Осторожно, детки, берегитесь»
В прокате: с 13 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Первый хоррор Тейта Тейлора (“Девушка в поезде”) с Октавией Спенсер в роли черной мамочки-мстительницы, заманивающий к себе в подвал группу подростков. Сотрудничество Тейлора со Спенсер началось с его первой короткометражки “Цыплячья вечеринка” в 2003-м, а фильм “Прислуга” (2012) принес актрисе “Оскар” за лучшую женскую роль второго плана».
Величайший кутюрье (Celebration, 2007)

Величайший кутюрье

Режиссер: Оливье Мейру
В ролях: Ив Сен-Лоран, Пьер Берже, Летиция Каста, Катрин Денев
Жанр: документальный, биография / Франция / 74 мин.
В прокате: с 13 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Портрет художника в вечности. Оливье Мейру снимал Ива Сен-Лорана с 1998-го по 2001-й, когда модельер и все его окружение готовились к празднованию 40-летия дома. Но вместо парадного портрета короля моды и его свиты — от близкого друга и партнера Пьера Берже до бульдога по кличке Мужик — Мейру снял портрет непарадный. Можно сказать, что режиссера тут интересуют не платья, а швы: трясущиеся руки, отрешенный взгляд, не всегда слушающийся хозяина язык. Несмотря на то что камера то тактично уходит в расфокус, то переключается между цветом и ч/б, результат оскорбил заказчиков, и Берже запретил демонстрацию фильма через суд. Теперь, когда фильм пережил своих героев, он наконец выходит в прокат».
Люди Икс: Тёмный Феникс (Dark Phoenix, 2019)

Люди Икс: Темный Феникс

Режиссер: Саймон Кинберг
В ролях: Софи Тернер, Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Майкл Фассбендер
Жанр: фантастика, боевик, приключения / США / 113 мин.
В прокате: с 6 июня

Кинокритик Станислав Ф. Ростоцкий: «Очередная серия приключений марвеловских “Людей Икс” — людей индиго со сверхспособностями. На этот раз они выходят в открытый космос, где хорошая девочка-мутант Джин Грей встречается со своей “миссис Хайд” и перевоплощается в Темного Феникса. Новый фильм франшизы оказался ровно тем, что и ожидалось: суповым набором из качественных спецэффектов и сносного юмора, разбавленным цитатами из оригинальных комиксов».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Мутанты с цитатами»

Рокетмен (Rocketman, 2019)

Рокетмен

Режиссер: Декстер Флетчер
В ролях: Тэрон Эджертон, Джейми Белл, Ричард Мэдден
Жанр: драма, биография, мюзикл / Великобритания, США / 121 мин.
В прокате: с 6 июня

Обозреватель Борис Барабанов: «Есть подозрение, что кассовых рекордов, сравнимых с фильмом о группе Queen, “Рокетмен” не установит, причем не только в России. Дело не только в рейтинге R и цензуре, которая создала вокруг фильма негативный информационный фон. Дело в том, что и фильм, и персонаж, и музыкальное решение чуть более сложны, чем того требует предмет массового помешательства. Декстер Флетчер не высек своего героя из мрамора, он смешал его из слез, блесток, кокаина и водки и хорошенько взболтал, он поселил в его душе бесконечные сомнения и порочные страсти. Скорее всего, в прокате “Рокетмен” не переплюнет “Богемскую рапсодию”, зато Элтон Джон снова заработает на своих песнях. Он уже в выигрыше, хотя бы в силу того, что жив».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «“Рокетмен” для младшего возраста»

Как фильм подвергся редактуре в российском прокате — в материале “Ъ” «Элтон Джон лишился деталей биографии»

Как одевался Элтон Джон — в материале “Ъ-Стиль”

Домино (Domino, 2019)

Домино

Режиссер: Брайан Де Пальма
В ролях: Николай Костер-Вальдау, Кэрис ван Хаутен
Жанр: триллер, криминал / Дания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды / 89 мин.
Слоган: «Лучшее оружие против врага — другой враг»
В прокате: с 6 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Европейский триллер Брайана Де Пальмы о противостоянии агентов ЦРУ и членов исламского подполья, история о мести и предательстве с достаточно скромным бюджетом в $7,8 млн и Николаем Костером-Вальдау (Джейме Ланнистер из “Игры престолов”) и Кэрис ван Хаутен (Мелисандра оттуда же) в главных ролях. Первая картина режиссера “Кэрри” и “Лица со шрамом” после семилетнего перерыва».
Годзилла 2: Король монстров (Godzilla: King of the Monsters, 2019)

Годзилла 2: Король монстров

Режиссер: Майкл Догерти
В ролях: Кайл Чандлер, Вера Фармига, Милли Бобби Браун
Жанр: фантастика, боевик, приключения / США, Япония / 131 мин.
В прокате: с 30 мая
Обзор “Ъ-Weekend”: «Очередное приключение самого известного в мире рептилоидного мутанта: на этот раз Годзилла будет не крушить мир, а спасать человечество, бок о бок с военными сражаясь со своими давними противниками, такими же древними монстрами, как и он,— с бабочкоподобной Мотрой, гигантским птеранодоном Роданом и, наконец, своим заклятым врагом Кингом Гидорой, подозрительно напоминающим старого доброго Змея Горыныча».
Тайная жизнь домашних животных 2 (The Secret Life of Pets 2, 2019)

Тайная жизнь домашних животных 2

Режиссер: Крис Рено
Жанр: анимационный, комедия, семейный / США, Франция, Япония / 86 мин.
Слоган: «Обхохочешься»
В прокате: с 30 мая
Обзор “Ъ-Weekend”: «Сиквел семейной анимационной комедии Криса Рено (“Гадкий я”, “Миньоны”) о том, чем заняты домашние животные, пока их не видят хозяева. В прошлой серии джек-рассел-терьер Макс вынужден был подружиться с лохматым ньюфаундлендом Дюком, которого хозяйка Макса взяла из приюта. На этот раз в семье Макса и Дюка очередное пополнение — Кэти родила ребенка, и настоящая забота о малыше ложится, разумеется, на собак и их разношерстную компанию, к которой примкнул бешеный кролик Снежок, бывший главарь банды брошенных зверей, ставший настоящим талисманом франшизы».
Аладдин (Aladdin, 2019)

Аладдин

Режиссер: Гай Ритчи
В ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит
Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия / США / 128 мин.
В прокате: с 23 мая

Кинокритик Юлия Шагельман: «В прокат выходит “Аладдин” Гая Ритчи — игровой ремейк классического диснеевского мультфильма 1992 года. Процесс его производства буквально на каждом этапе вызывал недовольство потенциальных зрителей и просто неравнодушной общественности. На еще не снятый фильм сыпались обвинения в “вайтвошинге”, “колоризме” и прочих тяжких грехах, а первые фото Уилла Смита в синем гриме Джинна не понравились решительно никому. Тем неожиданней оказалось, что ремейк вышел удачным и во многих отношениях».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Джинн в новом вкусе»

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