Главные новости к утру 13 июня

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9. Договоренность достигнута в рамках декларации об оборонном сотрудничестве, которую подписали президент Дональд Трамп и лидер Польши Анджей Дуда. Вашингтон также собирается увеличить численность американских военнослужащих в стране — с 4,5 тыс. до 5,5 тыс.

Россиянка Мария Лазарева, приговоренная около года назад к десятилетнему тюремному заключению за растрату средств Кувейтского портового управления, вышла из тюрьмы под залог. В феврале якобы украденные ею у The Port Fund $496 млн поступили на счета инвесторов с прибылью более чем 100%, а главный свидетель был осужден за подделку документов. Какие еще в деле есть несостыковки

«Сент-Луис» впервые стал победителем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Клуб обыграл «Бостон» в седьмом матче финальной серии play-off со счетом 4:1. В 1970 году «Сент-Луис» также доходил до финала и боролся за лидерство с «Бостоном», но тогда проиграл со счетом 0:4. О предыдущих матчах

Счетная палата России выявила более 2 тыс. нарушений в сфере государственных и корпоративных закупок за 2018 год. Общая сумма этих сделок достигает почти 300 млрд руб. Среди самых распространенных нарушений — некорректная оценка начальной максимальной цены контракта.

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