«Сент-Луис» впервые стал победителем Кубка Стэнли

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счетом 4:1. Таким образом, счет в серии стал 4:3, и «Сент-Луис» впервые в истории стал победителем турнира.

Шайбы забросили О’Райлли, Пьетранджело, Шенн, Сэнфорд — Грызлик.

Ранее команда трижды доходила до финала, но терпела поражения. В 1970 году в финале Кубка Стэнли она также боролась за лидерство с «Бостоном», но проиграла со счетом 4:0.

О предыдущих матчах команд читайте в публикации “Ъ” «"Бостон" поравнялся с "Сент-Луисом"».

Подробнее о финальном матче серии читайте в публикации “Ъ”.