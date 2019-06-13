«Сент-Луис» впервые стал победителем Кубка Стэнли

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счетом 4:1. Таким образом, счет в серии стал 4:3, и «Сент-Луис» впервые в истории стал победителем турнира.
Шайбы забросили О’Райлли, Пьетранджело, Шенн, Сэнфорд — Грызлик.
Ранее команда трижды доходила до финала, но терпела поражения. В 1970 году в финале Кубка Стэнли она также боролась за лидерство с «Бостоном», но проиграла со счетом 4:0.
О предыдущих матчах команд читайте в публикации “Ъ” «"Бостон" поравнялся с "Сент-Луисом"».
Подробнее о финальном матче серии читайте в публикации “Ъ”.
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