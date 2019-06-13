Главные анонсы 13 июня

В Бишкеке начнется саммит ШОС на уровне глав государств с участием президента России Владимира Путина. Запланирована встреча президента России с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

В Москве пройдет встреча министра энергетики РФ Александра Новака с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем. Стороны обсудят перспективы продолжения трехсторонних переговоров в формате Россия—ЕС—Украина по транзиту российского газа в страны Европы, а также взаимоотношения в рамках проекта «Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы». О предыдущей встрече по газу

В Лондоне пройдет первый этап голосования за кандидатов на пост лидера фракции консерваторов в парламенте. По его результатам отсеют набравших менее 5% голосов. Следующие туры голосования пройдут 19 и 20 июня. Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии. Об отставке Терезы Мэй

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за хулиганство и побои. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам. Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий получили год и шесть месяцев и год пять месяцев колонии соответственно. О деле