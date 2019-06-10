«Бостон» поравнялся с «Сент-Луисом»

В шестом матче финальной серии Кубка Стэнли хоккеисты «Бостон Брюинс», играя в гостях, разгромили соперников из «Сент-Луис Блюз» со счетом 5:1. Таким образом, в play-off регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) настало равновесие — 3:3. Решающий, седьмой, матч серии до четырех побед претенденты на трофей проведут 13 июня в Бостоне.

«Бостон» вчистую обыграл «Сент-Луис» на его площадке в шестом матче финала play-off чемпионата НХЛ — 5:1 (1:0, 0:0, 4:1), сравняв счет в серии до четырех побед — 3-3. Обладателя Кубка Стэнли определит заключительный, седьмой, матч, который состоится 13 июня в Бостоне.

Счет открыли гости, когда на 9-й минуте первого периода, играя в большинстве, гол в ворота соперников забил Брэд Маршан. Помогли ему в этом Давид Пастрняк и Тони Крюг. Второй период одинаково надежно отстояли вратари обеих команд. Но уже на второй минуте третьего отрезка после передачи Джека Дебраска шайбу «блюзменам» забросил Брэндон Карло. В середине третьего периода Брендон Кульман с передачи Давида Крейчи преимущество гостей утроил. Однако на 53-й минуте форвард хозяев Райан О’Райлли одну шайбу все-таки отыграл. Ему ассистировали Алекс Пьетранджело и Дэвид Перрон. А два заключительных удара хозяевам площадки нанесли Давид Пастрняк и Здено Хара, отметившиеся голами на 55-й и 57-й минуте соответственно.

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 27 из 31 броска, голкипер «Бостона» Туукка Раск — 28 из 29.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, в чьей семье 8 июня родился третий сын, провел на льду более 19 минут, однако результативными действиями не отметился. Другой российский нападающий из этого же клуба Иван Барбашев на площадку в это вечер не вышел, поскольку департамент безопасности игроков НХЛ дисквалифицировал его на одну игру. Напомним, россиянин в пятом матче применил силовой прием против нападающего «Бостона» Маркуса Юханссона, попав ему плечом в голову, однако штрафа за этот эпизод не получил.

Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело, ожидавший жесткого сопротивления от хоккеистов «Бостона» в шестом матче, утверждал, будто его команда осознает, что прижатые к стенке соперники в этой ситуации как никогда будут стараться показать свой лучший хоккей. «Соответственно, мы обязаны ответить тем же. Для многих из нас это, возможно, важнейший матч в жизни»,— цитировал Пьетранджело официальный сайт НХЛ. Но сыграть, как хотелось, у хоккеистов «Сент-Луиса» в этот раз не получилось. Напомним, что клуб, основанный в 1967 году, никогда еще не выигрывал главную награду НХЛ. В числе его трофеев только Президентский кубок 2000 года.

Главный тренер «Брюинс» Брюс Кэссиди настраивал перед игрой своих подопечных либо побеждать, либо отправляться домой, поскольку понимал, что только такая мотивация необходима им перед этой игрой. «Если хотим выиграть Кубок Стэнли, то нам нужно побеждать на выезде»,— заявлял наставник «Бостона», обладавшего этим трофеем уже шесть раз.

Седьмая игра пройдет 13 июня на площадке «Бостона» и начнется в 3:00 по московскому времени.

Вера Мухина