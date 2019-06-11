На изъятых из квартиры Голунова предметах не обнаружены его отпечатки пальцев

Ни на одном из предметов, изъятых во время обысков в квартире корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, не обнаружены его отпечатки пальцев, сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале. Ранее ГУВД по Москве заявило, что на пакетах с наркотиками, которые были изъяты у господина Голунова, специалисты обнаружили образцы ДНК нескольких человек.

Напомним, 6 июня господина Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что эти вещества ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение. Следствие требовало арестовать его на два месяца, суд решил отправить корреспондента под домашний арест. Ивану Голунову грозит до 20 лет лишения свободы.

12 июня в Москве запланирована несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».