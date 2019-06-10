ОНК: полиция и прокуратура начали проверку по делу журналиста Голунова

Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу в отношении корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. «То, что проверка началась, нам говорили. И служба собственной безопасности МВД, и прокуратура будут работать рука об руку, но результатов мы еще не видели, возможно, прошло мало времени»,— сказала госпожа Меркачева (цитата по «РИА Новости»). Она уточнила, что результаты проверки ведомства пока не предоставили.

Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение. Следствие требовало арестовать его на два месяца, однако суд решил отправить корреспондента под домашний арест. Ивану Голунову грозит до 20 лет лишения свободы.

7 и 8 июня в разных городах России прошли пикеты против преследования журналиста. 12 июня в Москве запланирована несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».