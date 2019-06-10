Главные новости к утру 10 июня

Личная информация клиентов Альфа-банка, ОТП-банка и ХКФ-банка оказалась в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян. Данные в опубликованных базах собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность. “Ъ” дозвонился до нескольких фигурантов списков, все они подтвердили, что брали кредит в одной из этих финансовых организаций. Как закрытая информация оказалась в сети

Редакции «Коммерсанта», «Ведомостей» и РБК выпустили совместное заявление в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, потребовав детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к его задержанию, на соответствие законодательству.

Спецкор был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков. Как сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн, тест Ивана Голунова на наркотики оказался отрицательным.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах главы государства. По результатам опроса он набирает 69,94% голосов. На втором месте кандидат от общественного объединения «Судьба нации» оппозиционер Амиржан Косанов с 14,96%, на третьем с 4,78% выдвинутая партией «Ак Жол» Даниия Еспаева.

Выборы стали первыми за 28 лет независимости республики, на которых Нурсултан Назарбаев не имел шансов победить, потому что в них не участвовал. Как страна впервые избрала нового президента

Итоги правления Нурсултана Назарбаева Читать далее

Сборная Португалии одержала победу над командой Нидерландов в финале Лиги наций со счетом 1:0, став первым в истории победителем турнира. Победитель получит путевку на чемпионат Европы 2020 года. Как Криштиану Роналду и его команда выиграли новый турнир

О предстоящих 10 июня событиях читайте в анонсе “Ъ”.