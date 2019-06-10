Главные анонсы 10 июня

В Женеве (Швейцария) премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в Международной конференции труда и посетит Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Планируется, что господин Медведев встретиться с российскими учеными.

Общественная палата Москвы по гражданскому обществу и общественному контролю рассмотрит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Его задержали 6 июня днем, а 8 июня Никулинский суд отправил его под домашний арест. Журналист утверждает, что наркотики ему подкинули, а дело связано с одним из расследований, которыми он занимался. Подробнее

Пресненский суд Москвы огласит приговор экс-сотруднику антикоррупционного управления МВД РФ (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию. Гособвинение попросило приговорить его к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. О деле

Замоскворецкий суд огласит приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру по уголовному делу о создании преступного сообщества и получении взяток в особо крупном размере. Ранее прокуратура просила суд приговорить бывшего главу Коми к 21 году колонии строгого режима. О развитии «дела Гайзера»