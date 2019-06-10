Португалия стала первым победителем Лиги наций

Сборная Португалии одержала победу над командой Нидерландов в финале Лиги наций. Встреча в городе Порту завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол матча забил Гонсалу Гедеш (60-я минута).

Ранее, в воскресенье, 9 июня, состоялся матч между сборными Англии и Швейцарии. Англичане победили в серии пенальти — 6:5 и стали бронзовыми призерами Лиги наций.

Напомним, турнир проводился впервые. Команда-победитель получит путевку на чемпионат Европы 2020 года независимо от результатов основного отборочного турнира.

Об итогах группового турнира Лиги наций читайте в материале “Ъ”.